スポニチ

写真拡大

　お笑いタレントのつまみ枝豆（67）が12日までに自身のインスタグラムを更新。デパートで見たランドセルの値段に違和感を覚えたとつづった。

　枝豆は「違和感　以前から声を上げていた事　小学校の入学に欠かせない『ランドセル』我々の時代は赤と黒の定番のランドセルしかなかった。赤が女の子で黒が男の子　それが今ではいろんな種類といろんなメーカー　そして極端に分かれる差がある値段」と書き始め「デパートで見かけたランドセルは何と253000円!!高いものは40万円もするものまであるらしい」と報告。

　また「ランドセルでこんなに格差が出来てどうなの　どこかで規制しないとどこまでも高くなる　買える人、買えない人　無理をする人、させられる人　こんな事が当たり前に起きている　同じ学校で差が出たら親は子供を不憫に思いムリをする　子供同士がお前のランドセルは・・・なんて考えたら恐ろしい」と思いをつづった。

　さらに「一時、成人式の着物もそんな問題になって地方によっては着物禁止なんて時もあったなぁ　大人の鞄ならまだしも義務教育の場でこんなことで格差ができること俺は違和感を感じる　イコールとまでいかなくてもブランド化での高騰はなるべく避けて欲しいねと思うのは私だけか・・・」と思いを記し「いろんな意見、考えもあるだろうけどあくまで私の主観です」と締めくくった。

　フォロワーからは「全て同感です」「価格の差、色同感です」「凄い値段ですね。びっくりしました」「あたしの給料3ヶ月分やん……」「親の私より高いかばんなんだよね」などの声が寄せられていた。