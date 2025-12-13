［Alexandros］磯部寛之さんが馬場口ではしご酒！　学生街で愛される店に大満足

人気ロックバンド［Alexandros］（アレキサンドロス）のベース＆コーラスとして活躍する磯部寛之さんは、実は大のお酒好き！そして、月刊『おとなの週末』は愛読誌！そんな磯部さんが“はしご酒”の魅力をお伝えする、本誌人気連載「酔滴のラダー」。2026年1月号（12月15日発売）の第41回は、東京・高田馬場と早稲田の間にある馬場口ではしご酒！はしご酒の様子を、本誌未公開写真とともにお見せします！

『酔滴のラダー』第41回は馬場口ではしご酒！

今回の舞台は、高田馬場駅（JR山手線・西武新宿線・地下鉄東西線）と西早稲田駅（地下鉄副都心線）の間に位置する早稲田通りと明治通りの交差点「馬場口」。早稲田大学から近いこともあり、学生も通いやすいリーズナブルなお店が軒を連ねるエリアです。

高田馬場駅で待ち合わせて、馬場口へと向かいます。駅付近には、人気チェーンが多く並びますが、馬場口に近づくにつれて磯部さん好みの赤提灯の店が出てきます。

高田馬場駅から馬場口までのお店の変化が面白い街でした

気になるお店をチェックしつつ1軒目は、焼鳥とちゃんぽんのお店へ。

アンコウのから揚げや数の子の醤油漬け、焼鳥を注文し、まずは瓶ビールで乾杯します。

看板にあった「ちゃんぽん」の文字に惹かれつつも、第19回の東京・神泉でのはしご酒（2024年3月号）の教訓を生かして諦めた磯部さんは「今日、何も食べてなくてお腹は減ってるんですけど」と話します。どうやら“深い”理由があるようです。

もちろん、焼鳥にも七味は欠かせません！

この日の待ち合わせは17時だったにもかかわらず、磯部さんが何も食べなかった理由はぜひ本誌で確認してください！

担当編集が見つけた磯部さん好みの店に大満足

2軒目は、担当編集・武内が「絶対に磯部さんが好きだと思って」と予約しておいたもつ焼き屋へ。レバーに小袋、タン、ハツを塩焼きで注文します。

お酒はビールとキンミヤだけという潔いお店で、磯部さんは迷わずキンミヤのソーダ割に梅干しを入れて楽しみます。2025年で一番ではないかと思えるほどの笑顔を浮かべ、ご満悦です。

「梅干しが大粒で塩味もしっかりていて美味い！」

思わずサムズアップ

学生街で長く愛されているお店だけあってもつ焼きがどれもボリューミーで、1軒目でセーブしたにもかかわらず、満腹の状態で3軒目に向かいます。

一旦バーに行って、お酒を楽しみましょうということで、2軒目からほど近いお店へ。ブランデーと砂糖、レモンを使ったカクテル・ニコラシカを飲み、スコットランド・アイラ島のシングルモルトウイスキーを楽しみます。

話題は、11月1日と2日に行われた[Alexandros]主催のフェス「THIS FES」のことに。セットリストやライブ後の打ち上げについて伺いました。

バーを出たところで、すぐそばにラーメン店を発見します。さっきまで「お腹いっぱい」と話していたはずなのに、入店。

〆のラーメンまで楽しんだ馬場口でのはしご酒は4軒でした。

今月の本誌二次元コード限定Webコンテンツは、「悶える磯部さん」をお届けします！そちらもあわせてお楽しみください！

はしご酒の全貌は、本誌で！

いそべ・ひろゆき／12月29日生まれ。人気ロックバンド[Alexandros]のベース＆コーラスとして活躍するほか、ソロとしては『GORILLA RADIO』（ZIP-FM）のパーソナリティなども務める。『FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025』（12/28・大阪）、『COUNTDOWNJAPAN 25/26』（12/30・幕張）、『“with MUSIC LIVE” presented by BEAT-AX』（2026 1/10・有明）、『FUKUOKA MUSIC FES.2026』（1/25・福岡）、『BLAREFEST.2026』（2/7・名古屋）、『Hello Arena 2026』（3/7・香川）、『キュウソネコカミpresents「 極楽鼠浄土2026」（』3/21・大阪）などのライブが予定されている。

文・撮影／編集部

【画像】お酒はビールとキンミヤのみ！ 潔い学生街の酒場で出合った大粒梅干しとキンミヤソーダ（6枚）