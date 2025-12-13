知野はパンチ力あふれる打撃も持ち味とされる（C）産経新聞社

慌ただしい冬の訪れだ。

中日が12月9日、元西武の右腕アルバート・アブレイユと契約合意したと複数のメディアで報道。さらに同日の現役ドラフトで、DeNA・知野直人を獲得。濱将乃介がDeNAに移籍し、実質「交換トレード」の状況になっている。

【写真】中田氏は現役ドラフトでDeNAに移籍が決まった浜との2ショットを披露、エールを送った

選手の異動が激しい中、加入の運びとなる2選手に何が期待できるか。そして、去り行く濱はどんな選手だったか。簡単に綴りたい。

アブレイユは155キロ前後の速球とツーシーム、スライダーを武器に、MLB通算108試合に登板。西武には2024年に在籍し、主に抑えとして28セーブ11ホールドを挙げている。

今季はレッズ傘下の3Aで17試合に投げ、防御率5.79の成績。6月にリリースされ、以降は無所属となっていた。オフに広島が獲得の噂もあったが、結局は中日が合意に至ったようである。

期待されるポジションは中継ぎ、特にセットアッパーのポジションだ。多少のブランクやリーグの違いこそあるが、NPBで投げた経験は決してマイナスにならないはず。松山晋也につなぐ一員として稼働してもらいたい。

また、一部報道で先発としての適性を見極めるとの情報も出ている。現在のアブレイユは、ドミニカ共和国のウインターリーグ・リセイでプレー中。チーム最多の7試合に先発している。来季の中日のチーム状況によっては、先発を務める可能性もあるかもしれない。