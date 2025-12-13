2025年12月14日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年12月14日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
家族関係が不安定になりがち。サービス精神を忘れないようにして。
11位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
こだわりの強さは判断を狂わせそう。大きな決断は延期がおすすめ。
10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
内緒話は誤解を招く運。特に親友には全てオープンにしよう。
9位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
孤立しがちな1日。人の言葉に耳を傾ける努力をしよう。
8位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
契約に思わぬ落とし穴がありそう。書類は熟読すること。
7位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
サービス精神が幸運を呼び込む日。まめに立ち働くこと。
6位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
仕事以外のことに成果が出る日。趣味を思い切り楽しんで。
5位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
人間関係運アップ。じっくり話し合いをするとさらに幸運に。
4位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
家族の反対にあいそうな日。無理をせず今日は身を潜めて。
3位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
リーダーシップを発揮すれば、物事が順調に進展する吉日に。
2位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
地位の高い人とお近付きになれそう。明るさをアピールして。
1位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
前向きな行動に幸運が。予定を多めに入れるのも◎。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)