¡¡ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¶ØÍß¶æ³ÚÉô¡Á¤â¤¦¡¢²æËý¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Á¡Ù¤Ç¡¢¥²¡¼¥àÀâÌÀ¤ò¤¹¤ë¡ÈÆæ¤ÎÃË¡É¤ÎÀµÂÎ¤¬¡¢MC¤Î¾®äØÀéË¤È¤»¤¤¤ä¤ËÂ¨¥Ð¥ì¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û·Ý¿Í¤ÎÁ°¤ÇÈþ½÷2¿Í¤¬Éþ¤òÃ¦¤¤¤Ç¤¤¤¯ÍÍ»Ò¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÍßË¾¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤¿·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¡ÈÍß¡É¤ò¶Ø¤¸¤é¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤·¡¢¾Þ¶â¤ò¤«¤±¤¿À¸¤»Ä¤ê¥Ð¥È¥ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤À¡£MC¤Ï¾®äØÀéË¡¢¤»¤¤¤ä¡ÊÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£½¸¤á¤é¤ì¤¿·Ý¿Í¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡¢¤È¤â¤·¤²¡Ê¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¡Ë¡¢¤ß¤Á¤ª¡Ê¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ë¡¢¥ä¥¸¥Þ¥ê¡¼¡£¡Ê¥¹¥«¥Á¥ã¥ó¡Ë¡¢¹âÌîÀµÀ®¡Ê¤¤·¤¿¤«¤Î¡Ë¡¢ÎëÌÚ¤â¤°¤é¡Ê¶õµ¤³¬ÃÊ¡Ë¡¢¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¡¢¥Ë¥·¥À¡Ê¥é¥é¥ó¥É¡Ë¤Î8¿Í¡£¡¡
¡¡Âè°ì¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ö¿©Íß¤Î»þ´Ö¡×¤Ç¤Ï¡¢¹âÌî¤¬Ã¦Íî¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë¤Ï¼çºÅ¼Ô¤Î¥²¡¼¥à¥Þ¥¹¥¿¡¼¤ÈÌ¾¾è¤ë²Ö²¾ÌÌ¤ÎÃË¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¤è¤¦¤³¤½¡¢¶ØÍß¶æ³ÚÉô¤Ø¡£ÍßË¾¤ËÅ®¤ì¤¿°¿Í¤Ë¤Ï¡¢»à¤ÎÀ©ºÛ¤ò¡ª¤½¤ÎµÕ¤Ë¸Ê¤ÎÍß¤òÀ©¸æ¤Ç¤¤¿»þ¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¹¬Ê¡¤¬Ë¬¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È²á·ã¤Ê¥»¥ê¥Õ¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡»Ä¤Ã¤¿7¿Í¤Î·Ý¿Í¤ÏÌõ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤¬¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼±Û¤·¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¾®äØ¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¥¤¥ï¥¯¥é¤Á¤ã¤ó¤ÎÁêÊý¤Á¤ã¤¦¤ó¡©¡×¡¢¤»¤¤¤ä¤Ï¡Ö°ì½Ö¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤¤¤¤¡¢³¿Äâ¡¦ÃæÌî¼þÊ¿¤À¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡ÊABEMA¡Ø¶ØÍß¶æ³ÚÉô¡Á¤â¤¦¡¢²æËý¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Á¡Ù¤è¤ê¡Ë