【WATWING】自分の一部にもなっている...？メンバーの“推し活事情”を大調査！
みんなが憧れるあの人がオタク級に推している人やモノを知りたくない？今回は、RayでおなじみのWATWINGの桑山隆太さん、古幡亮さん、郄橋颯さんの3人が語る“推し”について大公開しちゃいます♡ 貴重なプライベートショットとともにお楽しみください！
WATWINGの推しTALK
イケメンたちの沼調査♡
RayでおなじみのWATWING。ここでしか見られないプライベートショットとともに、彼らの“推し”を大公開♡
Check! 桑山隆太さんの推しは......【DIESEL】
グループイチのファッショニスタ
自分の個性を形にしてくれたブランド
「デビューして間もない17才の頃、自分の個性ってなんだろうって悩んだ時期があって。そんなときに出会ったのがDIESELでした。
初めてお店に行ったときに、個性をきわ立たせてくれるような唯一無二の世界観に惹かれて、気づけば私服だけで30着以上持っています（笑）。
なんていうか、僕にとってこのブランドは、ただの服じゃなくて“オーラをまとえる”存在で、自分の一部になっている感覚なんです。だからこそ、そでに通すと自然と自信が湧いてくるんです」
Check! 古幡亮さんの推しは......【BE@RBRICK】
推しきっかけで磨かれたダンススキルは格別！
推しへの愛はじっくり深めていくタイプ
「リリースイベントで沖縄へ行ったとき、自由時間にひとりで近くのカフェへ。たまたま入った店にベアブリックが300体くらい飾られていたんです。圧巻の景色と可愛さで記念に4体ゲット。
自宅に飾るようになってから、だんだんと愛着が湧いてきて、今では、小さなペットみたいです。
推しができるまで時間がかかるけど、出会いのストーリーがあると思いが強まるタイプ。なので、お店で見かけたらついつい集めちゃいます」
小さい頃は、BIGBANGオタクでした！
「昔も今も、崇拝してるビッグバン。Windyが僕らに対してしてくれているような推し活を、僕もしてました。曲を聴いたり、ライブはもちろん、旧ツイッターで誕生日の日に「ジヨン センイル チュッカヘヨ」って投稿したり（笑）」
Check! 郄橋颯さんの推しは......【昔ながらのおそば屋さん】
ヘルシーマインドな天然ボーイ
僕の健康を支えてくれるいつもの一杯
「3年前、曉にすすめられたお店がきっかけで、それまでうどん派だったのに、一気にそば派に。以来、休みの日は絶対、 そば。
テイクアウトするんじゃなくて、こじんまりとした風情あるお店にひとりで行く時間が好きなんです。素材の味を楽しみたいから、味はとにかくシンプル。
そばにハマってからどんどん健康志向になって、最近は、そば茶にもハマっています。今後の推し活の予定は、自分でイチからそばを打つこと！」
WATWING
わとうぃん●ホリプロ初の男性ダンス＆ボーカルグループとして2019年6月にデビュー。
2025年9月から25都市を巡るツアーを開催中。2026年4月12日には東京ガーデンシアターにてファイナル公演が行われることが発表された。
