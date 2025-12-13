5年ぶりに古巣・日本ハムに復帰した西川遥輝外野手（33）が、元同僚・杉谷拳士氏（34）のYouTube「熱スギヤch」に出演。SNSをまったくやらない理由を明かした。

杉谷氏は「遙輝どうすんの？」と心配した。

新庄剛志監督は今年8月、9月の2度、大阪への移動中にトラブルで大阪到着が遅れた際は移動中にインスタでその日のスタメンを選手に知らせた。

他にもX（旧ツイッター）で個別に打撃指導やアドバイスを送ったり、SNSをフル活用している。

西川は「SNSやったことないし、やり方も分からない」と明かした。

以前、偽物が開設したインスタを新庄監督がフォローしてしまったり、「怖い」と遠ざける。

杉谷氏は「そろそろ自分発信しないと。ファンの人は遙輝ってどんな人なのかな、どんな練習するのかなって見てみたい」とファンの気持ちを代弁した。

Xをいまだにツイッターと呼ぶほどSNSに疎い西川。「1個だけSNSをやらない理由がある」という。

「ハマり症なんで。だから嫌。（自分でやり始めたら）暇さえあればインスタ見てる。昔ゲームにはまったことがある」と、説明した。

杉谷氏からさらに若い選手とのコミュニケーションのきっかけに使えるなどSNSの利点を説明されたが、西川は「直接話した方がいい」と譲らなかった。