高市早苗首相の台湾発言に中国が猛反発する中、中国の呉江浩・駐日大使のＸ（ツイッター）投稿に２８００件超の反論などが殺到している。

在東京の中国大使館も、呉江浩駐日大使もＸで連日、高市発言への批判投稿を連続している。

呉江浩駐日大使は１１日付では、中国外交部報道官の発言として「日本の防衛費はすでに１３年連続増加し、その規模は西側諸国の中で２位となっている」と記載。「『平和憲法』を掲げ、『戦争の反省』を唱え、『専守防衛』の道を歩む国が、軍事力強化と軍備拡張の行為をいかに説明するつもりなのか」と記した。

世界の軍事費ランキングでは、中国は世界２位の３０００億ドル超とされ、対する日本の防衛費は約５５０億ドルとのデータがある。

呉江浩駐日大使の投稿には反論やツッコミが相次ぎ「世界２位の中国が何か言ってる」「鏡、持ってないのですか？」「いやいやいや貴国にだけは言われたくないわ」「中国は６倍ですが？」「中国は何年連続？」「完全におまいうｗ」「それ中国の大使が言うの？」「いやいや（笑）中国さんに言われたくないですわｗ」「何で総ツッコミが来るようなこと」「まず自国のこと見てから言いましょう」「どの口が言う」「ブーメラン」「自分のことは棚に上げて？」「自分の国はどうなんだ？」などのコメントが殺到しており、荒れ模様となっている。