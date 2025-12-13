¡Ö»ä¤ÎÁ´¤Æ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¤Í¡×¡¡¥É¥é¥Þ¡Ö¥°¥é¤Ñ¤é¤Ã¡ª¡×¼ç±é½÷Í¥¤¬½ãÇò¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Ç½÷¿À¤Î¶ÊÀþÈþ¡¡¸«ÊÖ¤ê¥Ý¡¼¥º¤ÇºÝÎ©¤Ä¶Ë¾å¥Ò¥Ã¥×
¸µSKE48¤Ç¸½ºß¤Ï½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëËÌÌîÎÜ²Ú¤µ¤ó¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø¤³¤Ã¤Á¸þ¤¤¤Æ¤è ¡Á reprise ¡Á¡Ù¡Ê»£±Æ¡§LUCKMAN¡¢ÀÇ¹þ2200±ß¡¢¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬ÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ±ºî¤Ï10·î¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡Ø¤³¤Ã¤Á¸þ¤¤¤Æ¤è¡Ù¡Ê»£±Æ¡§LUCKMAN¡¢ÀÇ¹þ2200±ß¡¢¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ë¤ÏÌ¤¼ýÏ¿¤ÎÌ¤¸ø³«¥«¥Ã¥È¤Î¤ß¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌÊÔ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·ò¹¯Åª¤Ê¿§µ¤¡õ¤Ä¤ë¤óÆ«´ïÈ©¤ÎËÌÌîÎÜ²Ú¤µ¤ó
¡Ø¤³¤Ã¤Á¸þ¤¤¤Æ¤è¡Ù¤¬ÇÛ¿®Ä¾¸å¤«¤éÏÃÂêÊ¨Æ¡£ÆÉ¼Ô¤«¤é¡ÖÂ³ÊÔ¤Ï¡×¤È¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë±þ¤¨¤ë·Á¤Ç¡¢Ì¤¼ýÏ¿¤ÎÌ¤¸ø³«¥«¥Ã¥È¤Î¤ß¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡¢ÆÃÊÌÊÔ¤¬µÞ¤¤ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1999Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢´ôÉì¸©½Ð¿È¤ÎËÌÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢SKE48Â´¶È¸å¤Ë½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¡¢ÃÏ¾åÇÈ½é¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¥°¥é¤Ñ¤é¤Ã¡ª¡Ù¡ÊÄ«ÆüÊüÁ÷¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¿¨¤ì¤Æ¡¢¤ß¤ë¡©¡Ù¡ÊÇòÌë½ñË¼¡Ë¤Ç¤ÏÂçÃÀ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤Ç¤â°ìÌöÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌÌî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤«¤é¤Þ¤¿¹¹¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤Ø·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤Ã¤Æº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë»ä¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¦¤È¤È¤Ã¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ªÁ°²ó¤Î¡Ø¤³¤Ã¤Á¸þ¤¤¤Æ¤è¡Ù¤â¤â¤¦°ìÅÙ³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éº£²ó¤ÎºîÉÊ¤â»ä¤ÎÁ´¤Æ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÌÌîÎÜ²Ú¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¤¤¿¤Î¡¦¤ë¤«¡¡1999Ç¯5·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡´ôÉì¸©½Ð¿È¡¡¿ÈÄ¹158cm¡¡·ì±Õ·¿¡áA·¿¡£2013Ç¯¤ËSKE48¤Î6´üÀ¸¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£2024Ç¯6·î¡¢SKE48¤òÂ´¶È¡£Â´¶È¸å¤ËÈ¯Çä¤·¤¿1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¿¨¤ì¤Æ¡¢¤ß¤ë?¡Ù¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡£¡Ø¥°¥é¤Ñ¤é¤Ã¡ª¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ÇÃÏ¾åÇÈÏ¢¥É¥é½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥°¥é¥Ó¥¢»ï¤Ë¤âÂ¿¿ô½Ð±é¡£¸ø¼°HP¡§https://kitano-ruka.com/¡¡¸ø¼°X(@official_ruka25)¡¡¸ø¼°Instagram(@rukakitano0525)¡¡