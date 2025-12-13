【義母の介護「10万円事件」】義母が緊急入院！？ウチからは新幹線で3時間＜第2話＞#4コマ母道場
遠方に住む親が病気で倒れてしまったとき、近くでお世話をしてくれた身内に“お礼として”お金を渡すこともあるでしょう。しかし、もしその行為を怒られてしまったら……！？ よかれと思ってしたことが、思わぬ形で裏目に出てしまう場合もあるようです。
第2話 義母が倒れた
【編集部コメント】
たとえ子育てが一段落しても、仕事や家事をこなしたり自分の親の面倒を見たりと慌ただしい毎日ですよね。そんな毎日のなか、お義母さんが緊急入院だなんて……。幸い命に別状はなかったようですが、この先リハビリの必要もあり入院生活は長く続くようです。夫のアツシさんが驚くのはもちろんですが、マユミさんもとても心配になったことでしょう。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・井伊テレ子
