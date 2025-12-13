◆りそなBリーグ2部（B2）福岡63―90鹿児島（13日、福岡・照葉積水ハウスアリーナ）

ライジングゼファー福岡が、鹿児島に前夜の雪辱を喫した。10勝14敗で同地区5位。12勝12敗と五分に戻した3位鹿児島との差は広がり、年内の勝ち越しターンの可能性が消えた。

◆目標は平均4000人…B2福岡のホーム日程＆観客動員はこちら◆

12日の鹿児島戦は村上駿斗のブザービーターで競り勝ち、連敗を6で止めた福岡。連勝を狙ったが、前半から鹿児島の厳しいプレスに苦しみ、ターンオーバーを重ねた。31―38と何とか踏ん張って前半を終えたが、第3クオーターに12―25と圧倒されて力尽きた。パブロ・アギラールが15得点15リバウンドの「ダブルダブル」を達成、元NBAプレーヤーのデイボン・リードも14得点と気を吐いたが、流れを引き寄せられなかった。

福島雅人監督は「うまくいかない場面になると、どうしても個（個人技）に走ってしまう傾向がある。そうなるとコートでリーダーシップをとれる人がいなくなってしまう」と試合中に流れを変えられない現状を嘆いた。

次節は20、21日の両日、アウェーで青森と対戦。次のホームは27、28日の両日、照葉積水ハウスアリーナで静岡と年内最後の公式戦を戦う。