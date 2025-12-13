4Âç²ñ¤Ö¤êÄºÅÀ¤Ø¡Ö¹Ä¹¡ÇÕÉÔÇÔ¡×ÃæÅÄµ×Èþ´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëSAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤¬4¶¯Æþ¤ê·ü¤±¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥ÊÉ±Ï©¤È·ãÆÍ¡Ú¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Û
¡¡¢¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÅ·¹ÄÇÕ¡¦¹Ä¹¡ÇÕÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢½÷»Ò3²óÀï¡¡SAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹3¡½1·²ÇÏ¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¥¹(13Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û)
¡¡4Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦SAGAµ×¸÷¤¬ÇòÀ±È¯¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤ò20¡½25¤ÇÍî¤È¤·¤¿SAGAµ×¸÷¤Ï2¥»¥Ã¥ÈÌÜ°Ê¹ß¤ò25¡½17¡¢29¡½27¡¢25¡½22¤ÇÃ¥¤¤¡¢Ç´¤ë·²ÇÏ¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡10·î¤Ë³«Ëë¤·¤¿ÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°½÷»Ò¤Ç¤ÏSAGAµ×¸÷¤¬14¾¡4ÇÔ¤Î2°Ì¤Ç¡¢·²ÇÏ¤¬11¾¡7ÇÔ¤Î5°Ì¡£11·î8¡¢9Æü¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ç¤ÏSAGAµ×¸÷¤ÎÏ¢¾¡¤Ê¤¬¤é¡¢GAME2¤Ï¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÎËö¤Ë¿É¤¯¤â¾¡Íø¤¹¤ë¤Ê¤ÉÎÏ¤ÏÙÉ¹³(¤¤Ã¤³¤¦)¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡3²óÀï¤Î¤³¤ÎÆü¤¬½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿SAGAµ×¸÷¤ÏÆÀÅÀ¸»¤Î¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¦¥µ¥à¥Ç¥£(27)¤È¥ª¥ë¥¬¡¦¥¹¥È¥é¥ó¥Ä¥¡¥ê(29)¤òÀèÈ¯¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¥ê¡¼¥°Àï¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÉÛ¿Ø¤ÇÎ×¤ó¤À¡£·²ÇÏ¤ÎÂÐºö¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¾å¤Ë¥ß¥¹¤â½Ð¤¿Âè1¥»¥Ã¥È¤ò¼º¤Ã¤¿SAGAµ×¸÷¤Ï¡¢¥ê¥Ù¥í¤ÎÀ¾Â¼ÌïºÚÈþ(25)¤òÃæ¿´¤Ë¼éÈ÷¤«¤éÎ©¤ÆÄ¾¤·¡¢¥¸¥å¡¼¥¹¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤ÀÂè3¥»¥Ã¥È¤â½¸ÃæÎÏ¤òÀÚ¤é¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£Ç¯½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤ÎËÌÁë°¼²»(21)¤Î¹¶¼é¤â¸÷¤Ã¤¿¡£
¡¡SAGAµ×¸÷¤Ï4¶¯Æþ¤ê¤ò·ü¤±¤Æ14Æü¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ç¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥ÊÉ±Ï©¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£Á°²óÂç²ñ¤Ç¤Ï·è¾¡¤ÇÁê¤Þ¤ß¤¨¡¢2¥»¥Ã¥ÈÏ¢¼è¤«¤éµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£°ø±ï¤ÎÁê¼ê¤È¤ÎÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤°ìÀï¡£²ù¤·ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿ºòÇ¯¤ÎÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2021Ç¯Âç²ñ°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÄºÅÀ¤Ø¤ÎÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¯¡£É±Ï©¤Îº£µ¨¥ê¡¼¥°Àï¤Ï14¾¡4ÇÔ¤Î3°Ì¡£11·î¤ÎÂÐÀï¤Ç¤Ï3¡½0¡¢3¡½2¤ÇSAGAµ×¸÷¤¬Ï¢¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤Î½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢º£µ¨10µ¨¤Ö¤ê¤Ë¥Á¡¼¥à¸½¾ì¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæÅÄµ×Èþ´ÆÆÄ(60)¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¹Ä¹¡ÇÕ¤Ï¡ÖÉÔÇÔ¡×¤ÎÂç²ñ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Á°²óÎ¨¤¤¤¿µ×¸÷À½Ìô(¸½SAGAµ×¸÷)»þÂå¤Ç¤Î4µ¨(12¡Á13Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é15¡Á16Ç¯¥·¡¼¥º¥ó)¤Ç4ÅÙÀ©¤·¤¿¡£
¢¡SAGAµ×¸÷¤Î¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼(Âè1¥»¥Ã¥È)
¢£¥»¥Ã¥¿¡¼¡¡±É³¨Î¤¹á(34)
¢£¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¡¡¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¦¥µ¥à¥Ç¥£(27)
¢£¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡¡ËÌÁë°¼²»(21)¡¢¥ª¥ë¥¬¡¦¥¹¥È¥é¥ó¥Ä¥¡¥ê(29)
¢£¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¡¡¹ÓÌÚºÌ²Ö(24)¡¢Ê¿»³»íÕÁ(25)
¢£¥ê¥Ù¥í¡¡À¾Â¼ÌïºÚÈþ(25)