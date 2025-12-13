3ツアー対抗戦の組み合わせ発表 女王・佐久間朱莉は高橋彩華とタッグ
＜Hitachi 3Tours Championship 事前情報◇13日◇平川カントリークラブ（千葉県）＞JLPGA（国内女子）、JGTO（国内男子）、PGA（国内シニア）によるツアー対抗戦が、14日（日）に行われる。それに先立ち、各チームのペアリングが発表された。
【写真】昨年大会でMVPを獲得した佐久間朱莉
競技はストローク形式のダブルス戦。午前の1stステージは各自のボールをプレーして良いほうのスコアを採用するフォアボール、午後の2ndステージは1つのボールを交互に打つフォアサム形式で争う。各ステージでは順位に応じてポイントが付与され、合計点の最も多いチームが優勝となる。大会史上初の3連覇を狙うJLPGAは、今季の年間女王・佐久間朱莉を中心に布陣。高橋彩華とのコンビで勝利を目指す。さらに、日章学園高の同級生である菅楓華と荒木優奈、河本結と神谷そらがペアを組み、万全の体制で臨む。JGTOチームは、小西たかのり＆佐藤大平、片岡尚之＆吉田泰基、?川泰果＆米澤蓮の3ペアが3年ぶりの王座を狙う。PGAチームでは、3季連続賞金王の宮本勝昌と藤田寛之の強力タッグが実現。岩本高志＆飯島宏明、プラヤド・マークセン＆タマヌーン・スリロット（ともにタイ）ペアが脇を固める。今大会では“for CHILD CHARITY”をテーマに掲げ、『入場料収入の一部』『チャリティイベントによる収入（全額）』『獲得賞金の20％』が難病を抱える子どもたちや家庭環境に恵まれない子どもたち、またジュニアゴルファーの育成支援に寄付される。
