¥Ð¥ì¥¨¥À¥ó¥µ¡¼¡¦ÈÓÅçË¾Ì¤¡¢Âè1»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¡¡É×¤Ï»³ËÜ²íÌé¡Ö²ÈÂ²¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢°ìÆü°ìÆü¤òÂçÀÚ¤Ë¡×
¡¡¥Ð¥ì¥¨¥À¥ó¥µ¡¼¤Î»³ËÜ²íÌé¤ÎºÊ¤ÇÆ±¤¸¤¯¥Ð¥ì¥¨¥À¥ó¥µ¡¼¤ÎÈÓÅçË¾Ì¤¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âè1»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈÓÅçË¾Ì¤¡õ»³ËÜ²íÌé¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç·ëº§¡õÇ¥¿±¤òÊó¹ð¡ÊÁ´Ê¸¡Ë
¡¡ÈÓÅç¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø¡×¤Î½ñ¤½Ð¤·¤Ç¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀèÆüÃË¤Î»Ò¤ò½Ð»º¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£»×¤¤¤¬¤±¤ºÂçÊÑ¤Ê¤ª»º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Î¤ªÎÏÅº¤¨¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÌµ»ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤Ä¤¤¤³¤Î´Ö¤Þ¤Ç¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿¾®¤µ¤ÊÌ¿¤¬¡¢º£¤Ï»ä¤ÎÏÓ¤ÎÃæ¤Ç¥¹¥ä¥¹¥äÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢°¦¤ª¤·¤µ¤Ç¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢»×¤ï¤ºÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡Ö¤³¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤´ñÀ×¤È¿·¤·¤¤Ì¿¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²ÈÂ²¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢°ìÆü°ìÆü¤òÂçÀÚ¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¥Ð¥ì¥¨Éüµ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄÉ¤Ã¤Æ¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡Öº£¸å¤È¤â¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡ÈÓÅç¤ÏÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£6ºÐ¤«¤é¥Ð¥ì¥¨¤ò»Ï¤á¤ë¡£2007Ç¯¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¡¦¥Ð¥ì¥¨¤Î¸¦½¤À¸¡¢08Ç¯Åö»þºÇÇ¯¾¯16ºÐ¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÆþÃÄ¡£19Ç¯3·î¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë¤Ë¾º³Ê¡£19Ç¯7·î·§ÀîÅ¯ÌéÁí¹ç´Æ½¤ Bunkamura 30¼þÇ¯µÇ°¡Ö¥ª¡¼¥Á¥ã¡¼¥É¥Ð¥ì¥¨¥¬¥é¡ÁJAPANESE DANCERS¡Á¡×¤Ë½Ð±é¡£21Ç¯5·î·§ÀîÈÇ¡Ø¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¼ç±é¡£Æ±Ç¯8·îK¥Ð¥ì¥¨ ¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ë¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë¡¦¥½¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÆþÃÄ¡£22Ç¯3·î¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤ÏÀÐÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£4ºÐ¤è¤ê¥Ð¥ì¥¨¤ò»Ï¤á¤ë¡£2010Ç¯¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ð¥ì¥¨¡¦¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÎ±³Ø¡£13Ç¯¥í¡¼¥¶¥ó¥Ì¹ñºÝ¥Ð¥ì¥¨¡¦¥³¥ó¥¯¡¼¥ëÂè3°Ì¡¿¥×¥í¸¦½¤¾Þ¼õ¾Þ¡£Æ±Ç¯¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥Ð¥ì¥¨¤Î¸¦½¤À¸¤È¤Ê¤ë¡£14Ç¯11·îK¥Ð¥ì¥¨ ¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤ËÆþÃÄ¡£16Ç¯11·î¥½¥ê¥¹¥È¡¢17Ç¯9·î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥½¥ê¥¹¥È¡¢18Ç¯9·î¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë¡¦¥½¥ê¥¹¥È¡¢20Ç¯1·î¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¡£
¡¡ÈÓÅç¤Ïº£Ç¯6·î¤Ë»³ËÜ¤È¤Î·ëº§¤ÈÂè1»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
