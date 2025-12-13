90年代青春ドラマの金字塔『ビバリーヒルズ 高校白書／青春白書』HDリマスター版、Huluで国内初・全286話配信へ
1990年代に世界的ブームを巻き起こし、日本でも社会現象となった米国の青春ドラマ『ビバリーヒルズ高校白書／青春白書』（通称：ビバヒル）が、HDリマスター版としてよみがえる。動画配信サービス「Hulu」では、同作のシーズン1〜5を12月19日から全話見放題で配信。さらに、シーズン6〜10についても近日中に配信を開始する予定だ。
【動画】『ビバリーヒルズ 高校白書／青春白書』予告編
本作は1990年、米FOXで放送が始まり、全10シーズンにわたるロングランヒットを記録。『24 -TWENTY FOUR-』や『プリズン・ブレイク』を生み出した同局の代表作の一つで、若者たちの友情や葛藤、社会問題を真正面から描いた青春ドラマとして高い評価を受けてきた。
日本では、高校生時代を描いたシーズン1〜3が『高校白書』、大学・社会人編となるシーズン4〜10が『青春白書』として親しまれた。ミネソタ州からカリフォルニア州ビバリーヒルズへ転校してきた双子の兄妹、ブランドンとブレンダが、華やかだが複雑な人間関係に満ちた高校生活へ飛び込むところから物語は始まる。
裕福な家庭に育ちながらも心に傷を抱えるディラン、ケリー、デビッドら仲間たちとの出会いを通じ、友情、恋愛、家族問題、格差や偏見といったアメリカ社会の縮図を描写。若者たちが支え合いながら成長していく姿が世代を超えて共感を集めた。
また、作中に登場する“ビバカジ”と呼ばれたファッションや音楽、ロサンゼルスの街並みは、90年代カルチャーの象徴として若者文化に大きな影響を与えた。スウェーデンでは放送当時、新生児の名前に「ブランドン」や「ディラン」が急増するなど、その影響は世界各国に波及した。
Huluでは過去に同シリーズを配信していたが、権利の都合上配信できないエピソードがあった。しかし、今回の配信では286話（※日本での話数カウントに基づく）にのぼる全てのエピソードを配信。HDリマスター版での配信は国内初となる。
■Huluでの配信情報
『ビバリーヒルズ高校白書／青春白書』HDリマスター版
シーズン1〜5：2025年12月19日から全話見放題配信
シーズン6〜10：近日全話配信予定
■エピソード数：全286話
【シーズン1】22話
【シーズン2】28話
【シーズン3】29話
【シーズン4】31話
【シーズン5】31話
【シーズン6】31話
【シーズン7】31話
【シーズン8】30話
【シーズン9】26話
【シーズン10】27話
■出演
ジェイソン・プリーストリー、トリ・スペリング、ジェニー・ガース、ブライアン・オースティン・グリーン、アイアン・ジーリング、ジョー・E・タタ、ルーク・ペリー、ガブリエル・カーテリス、ジェームズ・エックハウス、キャロル・ポッター、シャナン・ドハーティー、ほか
