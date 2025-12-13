¾°Ìï¡¡¥Ô¥ó¥¯¥´¡¼¥ë¥É¡È¿·ÁêËÀ¡É¤È¥µ¥¦¥¸·èÀï¤Ø¡¡¥ÉÇÉ¼ê¿·¥Ø¥¢¤ÏÉÔËþ¡©¡Ö¸À¤¦¤³¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¡þ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡ÖTHE¡¡RING¡¡V:¥Ê¥¤¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥µ¥à¥é¥¤¡×À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎ¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¡Åý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¡Ô12²óÀï¡ÕWBC2°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¡Ê2025Ç¯12·î27Æü¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¡¡¥à¥Ï¥Þ¥É¡¦¥¢¥Ö¥É¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¡Ê32¡áÂç¶¶¡Ë¤¬13Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¤ÎWBCÀ¤³¦Æ±µé2°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê25¡á¥á¥¥·¥³¡ËÀï¤Ë¸þ¤±¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤Î½êÂ°¥¸¥à¤ÇÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥ã¥É¡¼¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ë¥ß¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤ÎÄï¡¦Âó¿¿¡Ê29¡áÂç¶¶¡Ë¤È¤Î¥Þ¥¹¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤âÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤ÉËüÁ´¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£ÊóÆ»¿Ø¤Ë¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Ê¤¬¤é¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¹ÇØ¶Ú¤È¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ñ¥Ã¥¯¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡ÖÀº¿ÀÅª¤Ë¤âÆùÂÎÅª¤Ë¤âÀ¨¤¯»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»î¹ç¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¿·ÁêËÀ¤¬½é¤Î¥µ¥¦¥¸¤Ç¤Î°ìÀï¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡£ÅöÆü¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¡Ö¥ß¥º¥Î¡×¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥ê¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¡ÖWAVE¡¡MONSTER¡Ê¥¦¥¨¡¼¥Ö¡¡¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ë¡×¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¡£Çò¤È¥´¡¼¥ë¥É¤¬¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡ÖÇö¥Ô¥ó¥¯¡×¤ËÀ÷¤á¤¿¥ÉÇÉ¼ê¤ÊÆ¬È±¤È¤â¥Þ¥Ã¥Á¡£°ìÊý¤Ç¤³¤ÎÆü¤Ï¿§¤¬È´¤±¤Æ¶âÈ±¤Ë¶á¤¤Æ¬È±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡ÖÈ±¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¥·¥å¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿§¤Ï¼÷Ì¿2Æü¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤ª¤É¤±¤Ê¤¬¤é¡Ö»î¹çÅöÆü¤Ë¤¤¤¤¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ì¤Ð¡£¤½¤³¤ò¤É¤¦ËÜÈÖ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ï·ë¹½¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¤¹¤Ç¤Ë¥á¥¥·¥³¿Í¥¹¥Ñ¡¼Áê¼ê2Áª¼ê¤È80¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥¹¥Ñ¡¼¤ò¼Â»Ü¡£¼ÂÀïÎý½¬¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤Æ¤«¤é¸½ÃÏÆþ¤ê¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢½é¤Î¥µ¥¦¥¸Ä´À°¤Ë¤âÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡9·î¤Î¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥ÕÀï¤Ï²ÚÎï¤Ê¥¢¥¦¥È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç¸µÅý°ì²¦¼Ô¤ò´°Éõ¡£Âçº¹È½Äê¾¡¤Á¤·¤¿¤¬¼¡Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÏÆ²¡¹¤ÎKOÀë¸À¤âÈô¤Ó½Ð¤¹¡£¡ÖËè²óKO¤ÏÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Á°²ó¤Î¥à¥í¥¸¥ç¥óÀï¤Ï¤½¤ì¤ò³°¤·¤¿¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¹Í¤¨¤Ç»î¹ç¤ËÄ©¤ó¤À¤Î¤ÏÄÁ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈKO¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤½¤ì¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÏÃ¤·¤¿¡£13Ç¯°ÊÍè¤ÎÇ¯´Ö4»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¤âÈèÏ«¤ÎÃßÀÑ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡26Ç¯5·î¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç·×²è¤µ¤ì¤ëÁ°WBC¡õIBFÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅý°ì²¦¼Ô¤ÎÃæÃ«½á¿Í¡Ê27¡áM¡¦T¡ËÀï¤Î¡ÈÁ°¾¥Àï¡É¤È¤Ê¤ë°ìÀï¡£¥µ¥¦¥¸¶½¹Ô¤Ë»²Àï¤¹¤ëÃæÃ«¤È¤Î»î¹çÆâÍÆ¤¬Èæ³Ó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¾µÃÎ¤Î¾å¤À¤¬¡Ö¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ï¤½¤³¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¸«¤ë¤È»×¤¦¤¬ËÜÈÖ¤ÏÍèÇ¯¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¾¡ÇÔ¤¬·è¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»î¹ç¤ò¤¹¤ëÁê¼ê¤Î¥¿¥¤¥×¤â¤Þ¤¿°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤±¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤È´ÓÏ½¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£