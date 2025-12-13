°æ¾å¾°ÌïàÈèÏ«ÃßÀÑ¤Ç40ºÐ¤Ë¸«¤¨¤ëÀâáÂç¶¶²ñÄ¹¤¬°ì½³¡Ö¥Ä¥ä¥Ä¥ä¤ÎÈ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Âç¶¶¥¸¥à¤ÎÂç¶¶½¨¹Ô²ñÄ¹¤¬£±£³Æü¡¢½êÂ°Áª¼ê¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£²¡áÂç¶¶¡Ë¤¬¡¢³¤³°ÊóÆ»¤Ç¡Ö£´£°ºÐ¤Ë¶á¤¤ÍÆËÆ¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡Ö¥Ä¥ä¥Ä¥ä¤ÎÈ©¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°ì½³¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Âç¶¶²ñÄ¹¤Ï²£ÉÍ»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿°æ¾å¤Î£×£Â£ÃÆ±µé£²°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê£²£µ¡á¥á¥¥·¥³¡ËÀï¡Ê£²£·Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¡Ë¤Ø¸þ¤±¤¿¸ø³«Îý½¬¤Ë½ÐÀÊ¡£ÀèÆü¤ËÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Â£Ï£Ø£É£Î£Ç£Î£Å£×£Ó£²£´¡×¤¬¡¢°æ¾å¤¬º£Ç¯£´Àï¹Ô¤¦²áÌ©ÆüÄø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¡ÖÈèÏ«¤¬ÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤·¤¿¤³¤È¤ËÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¤é¡ÖÇ¯´Ö£´»î¹ç¡¢Â¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤È¤³¤ÎÏÃÂê¤òÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡Ö»î¹ç¤Ç¤Û¤È¤ó¤ÉÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥À¥á¡¼¥¸¤Ê¤¯Íè¤Æ¤¤¤ë¡££³¤«·î¤Ë£±²ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎ¤¬¤Ç¤¤¿¤Þ¤Þ¤¹¤°Îý½¬¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ¹â¤Î½ÐÍè¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÎÏÀâ¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡Ö£µºÐ°Ê¾å¤âÏ·¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡££´£°ºÐ¤Ë¶á¤¤ÍÆËÆ¤À¡×¤Ê¤É¤È¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â¡ÖÈà¤ÏÈþÍÆ¤Ë¤âÈó¾ï¤Ëµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ä¥ä¥Ä¥ä¤ÎÈ©¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡Âç¶¶²ñÄ¹¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤Î°æ¾å¤ÏÈ©¥Ä¥ä¤Î¤¤¤¤ÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿ÆùÂÎÈþ¤È¡¢¥¥ì¤Î¤¤¤¤¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÆ°¤¤òÈäÏª¡£°æ¾å¼«¿È¤â¡ÖÀï¤¦¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢´Ö³Ö¤ò³«¤±¤º¤Ë¡¢¾ï¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤ÈÄ¥¤ê¤Ä¤á¤¿¶õµ¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¿´ÃÏ¤¤¤¤¡×¤È¡¢²áÌ©ÆüÄø¤ò´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ë¾ï¼±¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò·ë²Ì¤Ç¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ë¤«¡£