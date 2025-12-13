末期がんの坂田佳子ファンと家族のような関係に…葬儀で涙が止まらなかった取材Dが実感した“命を延ばす歌声”
●「テレビに出て、がんで苦しんでいる人たちに勇気を」
フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)で、7日に放送された「生きる歌2 〜帰ってきた三角公園の歌姫〜 前編」。大阪・西成で命の叫びを響かせるジャズシンガー・坂田佳子(52)を追った作品で、14日にはこの後編が放送される。
2年半前の放送の続編である今回描かれているのは、坂田と、その歌声を支えにしてきた仁美さん(57)の物語。仁美さんに「家族のような存在」と言ってもらうほど寄り添いながら取材した蜂谷時紀ディレクター(テレビマンユニオン)が、彼女との別れと、改めて感じる坂田の魅力を語った――。
(左から)末期がんの闘病中にライブに駆けつけた仁美さん、坂田佳子 (C)フジテレビ
○坂田佳子の歌を聴くために、聴くために…
末期がんと闘う仁美さんは余命宣告を受けてから「やりたいことノート」を作り、坂田の故郷・福井のひまわり畑を訪れたり、海外旅行にも出かけたりした。しかし、病状が悪化して横になることすらつらい状態となり、外出することさえ困難に。それでも坂田の歌を聴くと表情が輝き、その歌声が生きる力となっていた。
ライブがない期間も、CDやYouTubeなどで坂田に触れ続けていた仁美さん。余命半年と言われていたが、坂田の歌声がその命を延ばしているのを感じた蜂谷Dは「佳子さんの歌を聴くために、聴くために…という強い思いで、生き続けられていたような気がします」と語る。
大阪・西成の三角公園で行う坂田のライブには、仁美さん以外にも車いすで歌声を聴きに来た人の姿が複数見られた。彼らも仁美さんのように、そのエネルギーを受け取ろうと集まっているのかもしれない。
蜂谷Dが坂田を追い続ける背景としては、仁美さんのことを気にかけていたことも大きい。彼女の「やりたいことノート」には、「自分がテレビに出て、同じようにがんで苦しんでいる人たちに勇気を与えたい」とも書いてあったそうで、蜂谷Dは「自分の責任として、その願いをかなえなければいけないと思っていたので、今回放送することができて良かったなと思います」と、安堵の表情を浮かべた。
仁美さんの姿に心を動かされたのは、坂田も同様。つらい体の仁美さんに「頑張れよ、気持ちで超えよう」と声をかけてきた坂田だが、後に自身が体調不良になって、その苦しみを知り、「今の私だったら、あんなこと言ってないかもな」と、つぶやいていたという。
(C)フジテレビ
○初めて経験した取材対象者の死去
三角公園のライブの後、車いすに乗って帰っていく後ろ姿を、「また会いたい」という気持ちでいつまでも撮り続けていた蜂谷Dだが、次に会ったのは1カ月後、容体の急変を聞いて自宅に駆けつけたときだった。
そして仁美さんは、ついに力尽きる。葬儀での撮影を許されたが、カメラを持つ手に涙がこぼれて止まらなかった。
「取材対象の方が亡くなるという経験は初めてでした。20回以上あった抗がん剤治療にも、一緒に車に乗せてもらって同行させてもらったりして、仁美さんは僕のことを“家族のような存在”と言ってくれていたんです。だけどLINEでやり取りしていても、励ましたい気持ちはあるのに、どう声をかけていいのか分からなくて…。家族でもない、他人でもない不思議な関係でした」
●ドキュメンタリーの面白さを体現する人
(C)フジテレビ
仁美さんという大切な存在と思いを交わしていた坂田だが、一方でお酒が入ると豹変し、周囲に迷惑をかけてしまう。前編でも、ライブを開かせてくれるなど世話になったオーナーの店でケンカになったかと思えば、直後に大声で泣き始める情緒不安定ぶり。ケンカして立ち去ろうとする坂田に、さすがの蜂谷Dも「大丈夫なんですか!?」と感情が高ぶった場面があった。
それでも、坂田佳子という人間に対して、「ありのままで受け入れるし、隠そうとしないから、一緒にいたら笑えて、元気がもらえるんです。それに、何が起きるか分からないスリルがあります。想定外のことを起こす天才なので、本当にドキュメンタリーの面白さを体現してくれる人だと思います」と魅力を感じ、トラブルに巻き込まれそうになりながらも追い続けてきた。
また、この取材を通して、西成という街にも愛着が湧いたのだそう。「佳子さんといると、人との出会いが増えるのも面白いです。一つの“村”のように知り合いがたくさんいるのですが、訳ありの方が多いので、昨日いた人がいなくなったり、また新しい人が来たり、その回転が速いんです」といい、「西成が好きになったので、定期的に行きたいですね」と、今後も坂田を追っていくことに意欲を示した。
(C)フジテレビ
○厳しく接していた父親が「頑張ってんな」
前回の放送を見て、「私、ちゃんとせなあかんなあ」と反省していたという坂田。それでも結局、お酒を飲んでトラブルを起こしていることから、蜂谷Dは「今回こそは仁美さんのお話でもあるので、変化があるのでは…」と淡い期待を寄せながらも、「困ったところがあるのも含めて“坂田佳子”ですからね」と、人間性を受け止めている。
前回の放送は、坂田の父親も視聴。不良少女で警察沙汰のトラブルも起こしていた坂田に、厳しく接してきたという父親だが、『ザ・ノンフィクション』を見て、「お前、頑張ってんな。でも、体は大切にせなあかんぞ」と声をかけたのだという。
坂田はその言葉に大いに喜んだのだそう。坂田を“見せ物”にせず、彼女のもとにやってくる人たちの物語とともに歌声を聴かせる構成を意識している蜂谷Dは「他の番組に出ても、そういうことは一切言われなかったそうなので、佳子さんに“『ザ・ノンフィクション』のおかげや”と言われて、こちらもうれしかったです」とディレクター冥利につきる感想を受け、「今回もぜひ、お父さんに見てほしいですね」と願った。
蜂谷時紀ディレクター
