【香港マイル】秋華賞からの直行エンブロイダリー 森一誠調教師「ここまで順調にきている。いい状態に仕上がった」



【動画】森一誠調教師 インタビュー｜https://youtu.be/KLTW5tlRlnM

GI秋華賞を勝利から約2ヶ月、3歳牝馬のエンブロイダリーが国際G1・香港マイルに挑む。12月14日の香港・シャティン競馬場での一戦を前に、森一誠調教師が馬の状態と期待を語った。

■香港マイル（G1）ゲート番

2025年12月14日(日)シャティン競馬場（香港）

発走予定時刻：日本時間 12月14日(日) 17:00（現地時間 16:00）

発売開始時刻：日本時間 12月14日(日) 7:00

馬番 ゲート番 馬名（性齢 騎手）

1-11 ソウルラッシュ（牡7 C.デムーロ）

2-12 ヴォイッジバブル（セ7 Z.パートン）

3-8 ドックランズ（牡5 T.マーカンド）

4-4 ビューティージョイ（セ9 B.アヴドゥラ）

5-5 ギャラクシーパッチ（セ6 J.マクドナルド）

6-6 ボーバティエ（牡4 A.プーシャン）

7-9 ハッピートゥギャザー（セ6 A.バデル）

8-7 レッドライオン（セ6 H.ボウマン）

9-3 サンライトパワー（セ6 C.スミヨン）

10-2 マイウィッシュ（セ5 L.フェラリス）

11-1 コパートナープランス（セ6 M.ギュイヨン）

12-13 パッチオブテタ（セ6 C.ウィリアムズ）

13-14 ザライオンインウィンター（牡3 R.ムーア）

14-10 エンブロイダリー（牝3 C.ルメール）

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。

繁殖牝馬は縦社会！？ オークス馬・ユーバーレーベン 新米ながらボスに君臨【もうひとつの引退馬伝説】

【華麗なる武一家】"サイレンススズカ" 武豊「自身が乗った中で一番強い馬」

【クセ強名馬】二冠馬エアシャカール「アタマの中を見てみたい」武豊も思わず激怒！？