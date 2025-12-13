【香港マイル】秋華賞からの直行エンブロイダリー 森一誠調教師「ここまで順調にきている。いい状態に仕上がった」
【動画】森一誠調教師 インタビュー｜https://youtu.be/KLTW5tlRlnM
GI秋華賞を勝利から約2ヶ月、3歳牝馬のエンブロイダリーが国際G1・香港マイルに挑む。12月14日の香港・シャティン競馬場での一戦を前に、森一誠調教師が馬の状態と期待を語った。
■香港マイル（G1）ゲート番
2025年12月14日(日)シャティン競馬場（香港）
発走予定時刻：日本時間 12月14日(日) 17:00（現地時間 16:00）
発売開始時刻：日本時間 12月14日(日) 7:00
馬番 ゲート番 馬名（性齢 騎手）
1-11 ソウルラッシュ（牡7 C.デムーロ）
2-12 ヴォイッジバブル（セ7 Z.パートン）
3-8 ドックランズ（牡5 T.マーカンド）
4-4 ビューティージョイ（セ9 B.アヴドゥラ）
5-5 ギャラクシーパッチ（セ6 J.マクドナルド）
6-6 ボーバティエ（牡4 A.プーシャン）
7-9 ハッピートゥギャザー（セ6 A.バデル）
8-7 レッドライオン（セ6 H.ボウマン）
9-3 サンライトパワー（セ6 C.スミヨン）
10-2 マイウィッシュ（セ5 L.フェラリス）
11-1 コパートナープランス（セ6 M.ギュイヨン）
12-13 パッチオブテタ（セ6 C.ウィリアムズ）
13-14 ザライオンインウィンター（牡3 R.ムーア）
14-10 エンブロイダリー（牝3 C.ルメール）
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。
