◇ラグビー リーグワン第１節 ＢＲ東京―東京ＳＧ（１３日、秩父宮ラグビー場）

リーグワンの２０２５―２６シーズンが開幕。昨季６位の東京ＳＧは、同７位のＢＲ東京に２９―１５で勝ち、シーズン初戦を飾った。今季チームに新加入したプロップ竹内柊平が先発し、６０分間プレー。「勝った嬉しさと、半分ほっとした。すごく緊張していたので。勝ちを収められて嬉しさ半分、ほっと半分」と笑顔で振り返った。

自慢のボールキャリーも随所で発揮。それでも「もっとエフォートできるし、何回か返されたシーンがあった。テンポ、タイミングがあっていなくて、そこはもっとチームとアジャストできたら合ってくると思う」と竹内。前半のスクラムを課題に挙げ「あそこで優位を取りたかった。自分が代表で組ませてもらっていて、そのプライドをもっと示さないといけないと思った」と語った。

１１月末まで代表活動を経て、チームに合流。フレッシュな２８歳は自身のコンディションを「いいです、めっちゃ」と言う。今後については「ガンガン鍛えて、ガンガン走って、シーズン中でも成長を止めたくない」とキッパリ。「自分のポリシーというか、満足したら衰退するので。現状に満足しない、おごらない、過信しない。過信しないために、自信をつけるのが僕のポリシー」。日本代表の主軸となりつつある３番が覚悟を示した。