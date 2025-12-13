宿命のライバルだったはずがに急激に仲を深めている人気日本人女子レスラーと“最恐女王”。ついには日本語でも“煽りパフォーマンス”を披露するようになり、極東の島国のファンも思わずほっこりしている。

【映像】裏でも抱き合い、日本語で「ばーか！」仲良しすぎる煽りムービー

日本時間9日に放送されたWWE「RAW」にて、長らく抗争が続いている日本人女子スーパースターのイヨ・スカイとカイリ・セインが激突。それぞれのタッグパートナーであるリア・リプリーとアスカがセコンドにつき行われた対戦は、アスカの介入をリアが阻止するアシストもあってイヨが勝利し、2人の“友情パワー”を改めて見せつける結果となった。

WWE日本公式X（旧ツイッター）は12日、勝利後にバックステージへ引き上げるイヨとリアの様子を日本語字幕付きで紹介。そこでは「アスカとカイリはそろそろ学びな！」などとライバルを煽るリアが、日本語で「バカバカバカ」と連発。イヨも呼応し「あんたたちはバカだー」と絶叫、最後は再び抱き合って友情を再確認していた。

仲良し度がさらに増す2人の日本語も交えたやりとりにファンも「リア様がバカって言ってるの最高すぎる」「めっちゃ生意気でセクシー」「仲良くなったなぁ、この2人」などとリアクション。リアといえばSNSで大バズりするなど日本での人気も高く、“RHIYO”の2人による活躍が今後もファンを楽しませてくれそうだ。

