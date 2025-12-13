¡Ö¤â¤·¤«¤·¤ÆÅ·³¤Í´´õ¤µ¤ó¸«¤Æ¤ë¡©¡×¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥»¥Ã¥È¤Ë¶ÃØ³¡Ö¤³¤Î¥á¥ó¥Ä¤Ë¤·¤Æ¤Ï¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡×
¡¡ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¶ØÍß¶æ³ÚÉô¡Á¤â¤¦¡¢²æËý¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Á¡Ù¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤¬¡Ö¤³¤Î¥á¥ó¥Ä¤Ë¤·¤Æ¤Ï¥»¥Ã¥È¤¬¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡×¤È¶ÃØ³¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û·Ý¿Í¤ÎÁ°¤ÇÈþ½÷2¿Í¤¬Éþ¤òÃ¦¤¤¤Ç¤¤¤¯ÍÍ»Ò¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÍßË¾¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤¿·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¡ÈÍß¡É¤ò¶Ø¤¸¤é¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤·¡¢¾Þ¶â¤ò¤«¤±¤¿À¸¤»Ä¤ê¥Ð¥È¥ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤À¡£MC¤Ï¾®äØÀéË¡¢¤»¤¤¤ä¡ÊÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£½¸¤á¤é¤ì¤¿·Ý¿Í¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡¢¤È¤â¤·¤²¡Ê¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¡Ë¡¢¤ß¤Á¤ª¡Ê¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ë¡¢¥ä¥¸¥Þ¥ê¡¼¡£¡Ê¥¹¥«¥Á¥ã¥ó¡Ë¡¢¹âÌîÀµÀ®¡Ê¤¤·¤¿¤«¤Î¡Ë¡¢ÎëÌÚ¤â¤°¤é¡Ê¶õµ¤³¬ÃÊ¡Ë¡¢¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¡¢¥Ë¥·¥À¡Ê¥é¥é¥ó¥É¡Ë¤Î8¿Í¤À¡£
¡¡ËãÂÞ¤òÈï¤»¤é¤ì¤¿¾õÂÖ¤ÇÌ©¼¼¤Ë½¸¤á¤é¤ì¤¿£¸¿Í¤Î»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¿å¤ä¼ò¤¬°û¤á¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ËÃÖ¤«¤ì¡¢º¤ÏÇ¡£¤½¤Î¸å¡¢Å·¤ÎÀ¼¤è¤êÂè°ì¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ö¿©Íß¤Î»þ´Ö¡×¤È¤·¤ÆËÌ¤ÎÉô²°¤Ø½¸¤Þ¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡ª¶â¤«¤«¤Ã¤Æ¤ó¤Ê¡ª¡×¤È¶ÃØ³¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¥á¥ó¥Ä¤Ë¤·¤Æ¤Ï¥»¥Ã¥È¤¬¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤â¤·¤«¤·¤ÆÅ·³¤Í´´õ¤µ¤ó¸«¤Æ¤ë¡©¡×¤È²ø¤·¤ó¤À¡£¤³¤Î¸÷·Ê¤Ë¤»¤¤¤ä¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡¢Å·³¤Í´´õ¤µ¤ó¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÂ¨ºÂ¤ËÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡ÊABEMA¡Ø¶ØÍß¶æ³ÚÉô¡Á¤â¤¦¡¢²æËý¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Á¡Ù¤è¤ê¡Ë