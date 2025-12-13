【THE W】フット後藤、昨年の“奇跡的な噛み方”イジられる 今年もヤバいファイナリストが？
女性芸人の中から一番面白い“笑いの女王”を決定する日本テレビ系『女芸人No.1決定戦 THE W 2025』が、13日に放送された（後7：00）。MCのフットボールアワー・後藤輝基が、昨年の“奇跡的な失言”をイジられる一幕があった。
後藤は昨年の『THE W』で、足腰げんき教室を紹介する際に噛んでしまい、痛恨のワードを発してしまった。その後、自ら「緊張感もありつつですから」とフォローしたことも話題となっていた。
この日の放送で、審査員を務める川島明（麒麟）が「後藤さんが奇跡的な噛み方をしても、すぐ助けますよ」とニヤリ。後藤は「お前ら去年噛んだ時、全然助けへんかった」とツッコミを入れつつも「きょう、パンツ万博ちょっとヤバい」と笑わせていた。
今年は過去最多となる1044組がエントリー。ファイナリストは、紺野ぶるま（2年連続5度目）、もめんと（初進出）、電気ジュース（初進出）、エルフ（4年連続4度目）、ニッチェ（7年ぶり3度目）、とんでもあや（初進出）、ヤメピ（初進出）、パンツ万博（初進出）。5組が決勝初進出というフレッシュな顔ぶれとなった。
番組MCは、フットボールアワーの後藤輝基、日本テレビの黒田みゆアナ。大会サポーターは、山添寛（相席スタート）、コットンが務める。審査員は、川島明（麒麟 5回目）、粗品（霜降り明星 初）、田中卓志（アンガールズ 7回目）、哲夫（笑い飯 7回目）、友近（4回目）、森田哲矢（さらば青春の光 2回目）、リンゴ（ハイヒール 4回目）という顔ぶれに。さらに、最前線で見守る大会オブザーバーには、あの、江村美咲、手越祐也、福部真子が就任した。
決勝の審査方法は、ファイナリスト8組がA・Bの2ブロックに4組ずつ分かれ、各ブロック1ネタ終えるごとに審査員の審査で暫定1位を決定する勝ち残りノックアウト方式。新たなルールとしてA・Bブロックで敗れた6組の中から、もう一度ネタを見たい1組を視聴者投票によって選出。最終決勝は、A・Bブロック勝者と国民が選んだ1組の計3組で争い、勝利した者が“9代目・笑いの女王”となる。
2017年にスタートした同大会は「WOMAN（女性）」と「WARAI（笑い）」の頭文字“W”を取って命名。女性という参加条件を満たせば、プロ・アマ、芸歴、人数、年齢を問わず、自由度の高い“女芸人の祭典”。漫才、コント、一人芝居、モノマネ、パフォーマンスなどジャンルは何でもアリの異種格闘技戦を展開する。
今年で9回目を迎える本大会は、プロ・アマ、所属事務所の有無、芸歴・人数・年齢、笑いのジャンルなど一切問わず、女性芸人の中から一番面白い“笑いの女王”を決定するもの。優勝者に賞金1000万円に加え、副賞として多数の日テレ系人気番組、さらに自身の冠番組の出演を約束。歴代女王はこの大会をきっかけに地上波人気番組はもちろん、映画・ドラマ、海外にまでその活躍の場を広げている。
■『THE W』歴代優勝者（カッコ内は参加組数）
第1回（2017年） ゆりやんレトリィバァ（636組）
第2回（2018年） 阿佐ヶ谷姉妹（606組）
第3回（2019年） 3時のヒロイン（627組）
第4回（2020年） 吉住（646組）
第5回（2021年） オダウエダ（700組）
第6回（2022年） 天才ピアニスト（735組）
第7回（2023年） 紅しょうが（863組）
第8回（2024年） にぼしいわし（903組）
