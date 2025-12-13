ÀµÂÎ¤Ï¡È¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¡É!? µ±¤¯6m¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤Ë¹þ¤á¤¿´ê¤¤ ¥¬¡¼¥Ê
¡¡¥¬¡¼¥Ê¤Î¼óÅÔ¡¦¥¢¥¯¥é¤Î³¹¤ò¾È¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌó6m¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û1750ËÜ¤ÎÇÑ¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤¬6m¥Ä¥ê¡¼¤Ø
¡¡¤Ê¤ó¤È¤³¤Î¥Ä¥ê¡¼¤Ï¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1ËÜ¤Î¥Ä¥ê¡¼¤Ë»È¤¦¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ÏÌó1750ËÜ¡£1ËÜ¤º¤Ä·ê¤ò¤¢¤±¡¢30¿Í¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î¶¨ÎÏ¤Ç4ËÜ¤Î¥Ä¥ê¡¼¤òºî¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Ä¥ê¡¼¤òÀ©ºî¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ä¶ÊÝ¸î³èÆ°²È¤Î¥¢¥¦¥¯¤µ¤ó¡£¿Í¡¹¤¬¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯±øÀ÷¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë