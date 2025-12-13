「センスいいね」と褒められる大丸東京で買えるお歳暮にもぴったりな「和菓子ギフト」3選
お歳暮選びの時期になると、毎年何を贈ろうか迷ってしまいますよね。今回はそんな人におすすめな、大丸東京で買える和菓子のギフトを3つ紹介します。
コロンとかわいい最中のセットや、老若男女問わず人気の和洋折衷なお菓子など、どんな人にも贈りやすいお菓子ばかり。見た目も華やかで映えるので、日ごろの感謝を伝えるのにぴったりです。
どれもおいしすぎる...
●「麻布かりんと」冬のキューブ詰合せ（3240円）
いろいろな味わいのかりんとうが詰め合わさったギフト。2026年の午年にちなんだデザインの小箱に入っていて、一つ一つがとてもキュートです。定番のかりんとうから、アップルパイやレーズンといった変わり種まで入っていて、最後まで飽きずに楽しめます。
SNSでも「今まで食べたかりんとうにはない口溶けの軽さにびっくり。」「パッケージデザインも製品自体も実に愛らしいのでございます。」と評判の商品。和菓子好きな人に喜ばれること間違いなしですよ。
●「古都乃和」生どら食べ比べ６種６個入（4320円）
どら焼きに生クリームやチョコなどをあわせた、進化系の和菓子。生どら・あんバター・パリパリショコラ・大和抹茶テリーヌ・古都華テリーヌ・ショコラテリーヌの6種類が楽しめます。たっぷりとクリームや餡がサンドされていて、食べ応えもありますよ。
「スイーツ好きの友人が絶賛していたどら焼き」「どの種類もおいしすぎて大問題なのだが」「意外と甘すぎずさっぱり食べられる」とSNSに感想が。和菓子好きも洋菓子好きも大満足です。
●「鈴懸」すずのね（5475円）
福岡の和菓子店「鈴懸」の名物である、鈴型のかわいい皮に自分で餡を詰める最中と、栗羊羹、白玉入りの小豆羊羹のセット。和菓子派の人にはたまらないギフトです。どれも上品な味わいで、お茶うけにぴったりですよ。
「ほっとする優しい甘さなのよ」「お土産でもらったけど本当においしかった」「いつも福岡行ったら買っちゃう」と評判のお菓子。内容も充実しているので、特別な人へ贈るのにぴったりです。
大丸東京には、定番から進化系までいろいろな和菓子ギフトが取り揃えられていて、日ごろお世話になっている人や、年配の人へも贈りやすいお菓子ばかり。オンラインストアでも購入できるので、ぜひチェックしてみて。
※価格はすべて税込みです。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部