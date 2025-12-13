SEVENTEEN¤ò¾åÅÄÎµÌé¡¦¿ûÅÄÎÖÇ«¡¦ÃÝÃæÍºÂç¤¬°Ï¤ó¤À¥é¥¤¥ÖÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¤¹¤´¤¤¸òÍ§´Ø·¸¡×¡Ö¶¦±é¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¥á¥ó¥Ä¡×
¢£¡Ø¥Þ¥¦¥Ô¥Õ¥§¥¹¡Ù¥á¥ó¥Ä¤È¥»¥Ö¥Á¥á¥ó¥Ä¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSEVENTEEN¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡õ¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¤È¾åÅÄÎµÌé¡¦¿ûÅÄÎÖÇ«¡¦ÃÝÃæÍºÂç½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①～③
¾åÅÄÎµÌé¤¬¡ÖSEVENTEEN¤ÎLive¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿ー¡ª¡×¤È¤·¤Æ¡¢SEVENTEEN¥é¥¤¥Ö¤ÎÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹õ¤¤Éþ¤òÃå¤Æ¼ó¤«¤é¥Ñ¥¹¤ò¤«¤±¤¿¾åÅÄ¡¦¿ûÅÄÎÖÇ«¡¦NovelbrightÃÝÃæÍºÂç¤È¤½¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬Çò°áÁõ¤ÎSEVENTEEN¥¸¥ç¥·¥å¥¢¤È¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¤ò°Ï¤ó¤À¼Ì¿¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¸òÍ§´Ø·¸¡×¡Ö¶¦±é¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¥á¥ó¥Ä¡×¤Ê¤É´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¾åÅÄ¡¦ÃÝÃæ¡¦¿ûÅÄ¤Ï¾åÅÄ¼çºÅ¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØMOUSE PEACE FES. 2025 2nd Bite¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡È¥Þ¥¦¥Ô¥Õ¥§¥¹¡ÉÃç´Ö¤Ç¤â¤¢¤ë¡£