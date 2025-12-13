DOMOTOファンクラブ会員限定イベント『DOMOTO Fan Meeting 2025』の模様がHuluにて擬似ライブ配信決定
DOMOTOが12月13・14日に埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催するファンクラブ会員限定イベント『DOMOTO Fan Meeting 2025』の模様が、2026年1月1日17時からHuluにて独占疑似ライブ配信される。
■限定グッズが当たる特別キャンペーンも実施
このイベントはDOMOTOのふたりが、いつも応援してくれているファンと集い、ともに特別な時間を過ごすことを目的に企画されたもの。
視聴チケット購入特典として、イベント終了直後のDOMOTOのふたりが感想を語るアフタートークが視聴できる他、購入者全員にデジタルプレゼントも用意されている。
さらに視聴チケット購入者のなかから抽選で、DOMOTOのふたりが撮影時に使用した幕で作った限定グッズが当たる特別キャンペーンも実施される。
番組は、1月14日23時59分まで見逃し視聴が可能。DOMOTOとしてあらたなスタートを切ったふたりとの特別な時間をぜひ心ゆくまで堪能しよう。
なお、視聴チケットの購入は「DOMOTO OFFICIAL FAN CLUB」会員限定となっている。
■配信情報
Hulu『DOMOTO Fan Meeting 2025』
2026/01/01（木）17:00～
※本配信は、権利の都合上、ライブの内容を一部をカットしてお送りする可能性があります。
見逃し配信：疑似ライブ配信終了後、準備が整い次第～01/14（水）23:59
■関連リンク
Hulu OFFICIAL SITE
https://www.hulu.jp
DOMOTO OFFICIAL FANCLUB
https://domotofc.jp/
DOMOTO OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/8