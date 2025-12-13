ÃæÈøÌÀ·Ä¡Ö»ä¤ÏºÊ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀìÂ°¥Þ¥Í¥¥ó¡×ºÊ¡¦ÃçÎ¤°Í¼Ó¤Î¼ê¤¬¤±¤ëÉþÃåÍÑ»Ñ¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨É×ÉØ¡×¤ÎÀ¼
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃæÈøÌÀ·Ä¡Ê37¡Ë¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¤Ç½÷Í¥¤ÎÃçÎ¤°Í¼Ó¡Ê36¡Ë¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖRE.¡×¤ÎÉþ¤òÃåÍÑ¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÈø¤Ï¹õÃÏ¤Ë¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡õ¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¸«¤»¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏºÊ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀìÂ°¥Þ¥Í¥¥ó¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¡¡»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤µ¤¤¤Ã¤³¡¼¡¼¡¼¤ÎÃ¶Æá¤µ¤Þ¡×¡ÖÁÇÅ¨É×ÉØ¡×¡Ö¤¹¤ó¤´¤¤»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÌþ¤ä¤·É×ÉØ²á¤®¤Æ¤Ë¤ä¤Ë¤ä¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÉþÁõ¤È°ã¤Ã¤Æ¿·Á¯¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃæÈø¤Ï13Ç¯4·î18Æü¤Ë½÷Í¥¤ÎÃçÎ¤°Í¼Ó¤È·ëº§¤·¡¢Æ±Ç¯10·î4Æü¤ËÂè1»ÒÃË»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£Ãç¤Ï2021Ç¯3·î¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖRE.¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£