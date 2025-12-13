µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¡¢º£¹ñ²ñ¤ÏÃÇÇ°¤ò¡¡Î©Ì±ÌîÅÄ»á¡ÖÍèÇ¯¤¸¤Ã¤¯¤êµÄÏÀ¡×
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤Ï13Æü¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬¶¦Æ±Äó½Ð¤·¤¿½°±¡µÄ°÷Äê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤Ë´Ø¤·¡Öº£¹ñ²ñ¤Ç¤ÎÀ®Î©¤ÏÄü¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤Þ¤º´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Îµ¬À©¶¯²½¤Ë·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹¤è¤¦½Å¤Í¤Æ¶¯Ä´¡£¡Ö½çÈÖ¤¬Íè¤¿¤éÍèÇ¯¡¢½°±¡¤ÎÁªµóÀ©ÅÙ¶¨µÄ²ñ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤êµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£ÆÁÅç»Ô¤Çµ¼ÔÃÄ¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡¡Äê¿ôºï¸º¼«ÂÎ¤ÏÀ§¤È¤¹¤ëÎ©¾ì¤À¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£°Ý¿·¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤¬µá¤á¤ëÎ×»þ¹ñ²ñ¤Î²ñ´ü±äÄ¹¤Ë¤Ï¡ÖÄê¿ôºï¸º¤Î¤¿¤á¤Î±äÄ¹¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À¯ÉÜ¤Î2026Ç¯ÅÙÍ½»»°ÆÊÔÀ®¤Ëº¹¤·¾ã¤ê¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£