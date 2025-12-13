°æ¾å¾°ÌïÁª¼ê¡Ê¼Ì¿¿:AP/¥¢¥Õ¥í¡Ë¤ÈÃæÃ«½á¿ÍÁª¼ê¡Ê¼Ì¿¿:Ä¹ÅÄÍÎÊ¿/¥¢¥Õ¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë

¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°ÌïÁª¼ê¤¬13Æü¡¢º£·î27Æü¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¶½¹Ô¤Ë¸þ¤±¤ÆÎý½¬¤ò¸ø³«¡£

¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½Áª¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ÏÀè·î24Æü¤ÎWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤ÇÆá¿ÜÀîÅ·¿´Áª¼ê¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ¡¢²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Äï¡¦Âó¿¿Áª¼ê¤È¹Ô¤¤¡¢±Ô¤¤Æ°¤­¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£

ÍèÇ¯5·î¤ËÂÐÀïÍ½Äê¤ÎÁ°WBC¡õIBFÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤ÎÃæÃ«½á¿ÍÁª¼ê¤Î»î¹ç¤âÆ±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¡Ö27Æü¤Î»î¹ç¤ò¸«¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ï¡¢ÍèÇ¯5·î¤Î»î¹ç¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¸«¤ë¤È»×¤¦¡£»î¹ç¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤É¤Ã¤Á¤¬¶¯¤¤¤Î¤«¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬¾¡¤Ä¤Î¤«¤È¤¤¤¦³Ú¤·¤ß¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¸«Êý¤â¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤éÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿µ­¼Ô¤«¤éÃæÃ«Áª¼ê¤Ë¾¡¤Ä¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë»×¤ï¤»¤ë»î¹çÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ï¤½¤³¤ò¤¹¤´¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¸«¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¾¤ËËÍ¤Î»î¹ç¤¬¡¢ÃæÃ«¤Î»î¹ç¤¬Ä´»Ò¤¬°­¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ËÜÈÖ¤ÏÍèÇ¯¡£¤ª¸ß¤¤ÍèÇ¯5·î¤Ø¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤â°ã¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢12·î¤Ë»î¹ç¤ò¤¹¤ëÁê¼ê¤Î¥¿¥¤¥×¤â°ã¤¦¡£¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¤Ï°ìÀÚµ¤¤Ë¤»¤º¡¢(¥Ô¥«¥½Áª¼ê¤Ë)¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Ä¤³¤È¤À¤±¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£