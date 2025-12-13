Ì²µ¤¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë³×¿·Åª¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¡£¼ÂºÝ¤ËÁõÃå¤·¤ÆÄ¹µ÷Î¥±¿Å¾¤·¤Æ¤ß¤¿
¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
Ä¹µ÷Î¥±¿Å¾¡¢¤È¤¯¤ËÃ±Ä´¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Ï¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Æ¤âÌ²µ¤¤¬ÆÍÁ³¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä´¹µ¤¤Ê¤ÉÄêÈÖ¤ÎÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤ÏÎ¿¤²¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£
¤½¤ó¤Ê»ä¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢±¿Å¾Ãæ¤ÎÌ²µ¤ÂÐºö¤Ë¤ªº¤¤ê¤Î¿Í¤Ë»î¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡ÖRESET¡×¡£
Æ¬¤ËÁõÃå¤¹¤ë¥¤¥ä¥Û¥ó·¿¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¡¢»ÑÀª¤ÎÊÑ²½¤ò´¶ÃÎ¤·¤Æ¿¶Æ°¤ÇµïÌ²¤ê¤òËÉ»ß¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢½ÐÄ¥¤ÇÌó2»þ´ÖÈ¾¤Î±¿Å¾¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¼ÂÍÑÀ¤ò¼ÂºÝ¤Ë»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Ì²µ¤¤ò¤É¤¦ËÉ¤°¡©RESET¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡ÖRESET¡×¤Ï¡¢¸åÆ¬Éô¤«¤éÆ¬¤ò¶´¤à¤è¤¦¤ËÁõÃå¤¹¤ë¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£
ÆÃÄ§¤Ï¡¢360ÅÙÁ´Êý¸þ¤Î»ÑÀªÊÑ²½¤ò´¶ÃÎ¤¹¤ë¹âÀºÅÙ¥»¥ó¥µ¡¼¡£¼ó¤¬Á°¤Ë·¹¤¤¤¿¤ê¡¢»ÑÀª¤¬Íð¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤½¤ÎÆ°¤¤ò¸¡ÃÎ¤·¡¢¼ª¸µ¤Ç¥Ö¥ë¥Ö¥ë¤È¿¶Æ°¤·¤ÆÃí°Õ¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£
Áàºî¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢ÅÅ¸»¤È´¶ÅÙÄ´À°¤Î¥×¥é¥¹¡¦¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î3¤Ä¤Î¥Ü¥¿¥ó¤Î¤ß¡£´¶ÅÙ¤Ï5ÃÊ³¬¤«¤éÁª¤Ù¤ë¤Î¤Ç¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÀÚ¤êÂØ¤¨¤ä¤¹¤¤»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£½¼ÅÅ¤ÏÀìÍÑ¤Î¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦
º£²ó¤Ï¡¢½ÐÄ¥¤Ç2»þ´ÖÈ¾¤Û¤É¹âÂ®Æ»Ï©¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡ÖRESET¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖRESET¡×¤òÁõÃå¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Þ¤º´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï·Ú¤µ¤ÈÁõÃå´¶¤¬¼«Á³¤Ê¤³¤È¡£ËÜÂÎ¤Ï18g¤È·ÚÎÌ¤Ç¡¢¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¯¤é¤¤¡£Ä¹»þ´Ö¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¼ª¤äÆ¬¤¬Èè¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢È±¤ÎÌÓ¤òÇû¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ä¡¢¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤âÌäÂê¤Ê¤¯»ÈÍÑ¤Ç¤¤¿¤È¤³¤í¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£ÁõÃå¾ò·ï¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÃÏÌ£¤ËÂçÀÚ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ê»¤»¤Æ¡¢ÅÅ¸»¤òÆþ¤ì¤Æ´¶ÅÙ¤òÀßÄê¤¹¤ë¤À¤±¤Î¼ê·Ú¤µ¤â¹¥°õ¾Ý¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁàºî¤Ç¡¢¶¹¤¤¼ÖÆâ¤Ç¤â¥¹¥à¡¼¥º¤ËÁàºî¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ì²¤¯¤Ê¤ë·ä¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡ª
¡ÖRESET¡×¤ÏÌ²µ¤¤½¤Î¤â¤Î¤ò´¶ÃÎ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ó¤Î³ÑÅÙÊÑ²½¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£¤½¤³¤Ç¡¢¾¯¤·¤ÎÆ°¤¤Ç¤â¿¶Æ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë´¶ÅÙ¤òºÇÂç¤ËÀßÄê¤·¤Æ±¿Å¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¼ó¤¬¤ï¤º¤«¤Ë·¹¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¼ª¸µ¤Ç¥Ö¡¼¤Ã¤È¿¶Æ°¤¬Æþ¤ê¡¢µ¯¤³¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤ÏÌ²¤¯¤Ê¤ë¥¹¥¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¡£¤¤¤Ä¤â¤Ê¤éÉÑÈË¤Ë¡ÖµÙ·Æ¤·¤Ê¤¤¤È¸Â³¦¡ª¡×¤È¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡¢º£²ó¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤½¤Î²ó¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ì²¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¡ÖRESET¡×ÁõÃå¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤à¤·¤í¿¶Æ°¤¬¾¯¤·ÈÑ¤ï¤·¤¯´¶¤¸¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤½¤¦¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¼Ö¤Ë¾ïÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¡¢Ì²µ¤¤ò¾¯¤·¤Ç¤â´¶¤¸¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÄä¼Ö¤·¤ÆÁõÃå¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»È¤¤Êý¤¬¸½¼ÂÅª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÆ±¾è¼Ô¤Ë¿¶Æ°²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤«¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ê¹¤³¤¨¤Ï¤¹¤ë¤â¤Î¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£Ì²µ¤³Ð¤Þ¤·¤ËÂç²»ÎÌ¤Î²»³Ú¤òÎ®¤¹¤è¤ê¤âÆ±¾è¼Ô¤Ë¤âÍ¥¤·¤¯¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤ËÂÐºö¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
±¿Å¾°Ê³°¤Ç¤â¡¢ºßÂð¥ï¡¼¥¯¤äÊÙ¶¯¤Ê¤É¡¢Ì²µ¤¤ÈÀï¤¤¤Ê¤¬¤é½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤â³èÌö¤·¤½¤¦¡£ÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¤³¤³¤Ç¤Ï¾Ò²ð¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²¼µ¤Î¥ê¥ó¥¯¤è¤ê¥¢¥¯¥»¥¹¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ä¡äÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤Ë¡¦¡¦¿çËâ·âÂà¡ªµïÌ²¤ê±¿Å¾¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤ò¼é¤ë¡ª¡ÚRESET¡Û
Photo: ¤Ë¤·¤ä¤Þ ¤¢¤ä¤«
Source: CoSTORY