ÂçÁÝ½ü¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡¢ËèÆü»È¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹
´ã¶À¤ä¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡£ËèÆü»È¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤Î¤â¤Î¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÊýË¡¤ä¡¢Æü¡¹¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤ËÆ³Æþ¤·¤¿¤éËèÆü¤¬¥°¥Ã¤È³Ú¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥×¥í¡×¤ÎÌ¾¤ò´§¤¹¤ëËÉ¿å¥¹¥×¥ì¡¼
ÂçÀÚ¤ËÍú¤¤¿¤¤¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢ËÉ¿å½èÍý¤â¤·¤Ã¤«¤ê¹Ô¤Ê¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë³èÌö¤¹¤ë¤Î¤¬ËÉ¿å¥¹¥×¥ì¡¼¤Ç¤¹¡£
¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¿ô¤¢¤ëËÉ¿å¥¹¥×¥ì¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ÃÍÃÊ¤âÉÊ¼Á¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤È¸Æ¤ÓÀ¼¹â¤¤¥³¥í¥Ë¥ë¤ÎŽ¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥×¥íŽ£¡£ËÉ¿å¥¹¥×¥ì¡¼¤Ï¡¢·¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥Ã¥°¤äÉþ¤Ê¤É¤Ë¤âÉý¹¤¯»È¤¨¤ë¤Î¤Ç1ËÜ»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ÈÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥«¡¼¥Ü¥ó¥×¥íŽ£¤Î»ýÂ³»þ´Ö¤ÏÌó4½µ´Ö¡£ÄêÈÖËÉ¿å¥¹¥×¥ì¡¼¤ÎŽ¢¥¢¥á¥À¥¹Ž£¤Î¾ì¹ç¡¢ËèÆüÍú¤¯·¤¤Ç1¡Á2½µ´Ö¤Ë1²ó¤òÌÜ°Â¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥«¡¼¥Ü¥ó¥×¥íŽ£¤Ï¶È³¦¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ë¶¯¤¤ËÉ¿å¥¹¥×¥ì¡¼¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Ž¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥×¥íŽ£¤ÎÊÝ¸îËì¤ÏÄÌµ¤À¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇGORE-TEX¤Ë»È¤¨¤ëÅÀ¤âÆÃÄ§¡£ÈÆÍÑÅÙ¤Î¹â¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
ËÉ¿å¥¹¥×¥ì¡¼¤Ï·¤¤ò¿å¤«¤é¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Å¥¤ä¥Û¥³¥ê¤È¤¤¤Ã¤¿ËÉ±øÀÇ½¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
·î½é¤á¤Î½µËö¤ÏŽ¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥×¥íŽ£¤Ç¡¢·¤¤¿¤Á¤ò¥±¥¢¤¹¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò½¬´·¤Å¤±¤ë¤È¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î·¤¤â¤è¤êÄ¹¤¯Íú¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡ª
Ž¢¥×¥íŽ£¤ÈÌ¾¤Î¤Ä¤¯ËÜµ¤¤ÎËÉ¿å¥¹¥×¥ì¡¼¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤¿
GORE-TEX¤Îµ¡Ç½¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹
¥¦¥¨¥¢¤ä¥·¥å¡¼¥º¡¢¼êÂÞ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëŽ¢GORE-TEXŽ£¡£ËÉ¿åÀ¡¢Æ©¼¾À¡¢ËÉÉ÷À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢¹âµ¡Ç½¤ÊÁÇºà¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÊØÍø¤ÊGORE-TEX¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÇºà¤Îµ¡Ç½¤ò¤¤Á¤ó¤È°Ý»ý¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤¬É¬Í×¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢GORE-TEX¥¦¥¨¥¢¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÀö¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
GORE-TEX¤Îµ¡Ç½Åª¤ÊÎô²½¤òÁá¤á¤ë¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢ÀöÂõÉÔÂ¤Ë¤è¤ë±ø¤ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ìÈÌÅª¤Ê°áÎà¤ÈÆ±¤¸ÉÑÅÙ¤ÇÀöÂõ¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡Ê¤¿¤À¤·¡¢Àö¤¦Á°¤ËÉ¬¤º¡¢ÀöÂõ¥¿¥°¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿Ž¢ÀöÂõ¼è¤ê°·¤¤É½⽰Ž£¤Ë¤ÆÃí°Õ»ö¹à¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡£
»ÈÍÑ¤¹¤ëÀöºÞ¤Ï¡¢Ê´Ëö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿å¤ËÍÏ¤±¤ä¤¹¤¤±ÕÂÎ¤ÎÃæÀÀöºÞ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤Ê¤ó¤Ç¤âOK¡£ ¤¿¤À¤·¡¢½ÀÆðºÞ¤äË§¹áºÞ¡¢ÉºÇòºÞÆþ¤ê¤Î¤â¤Î¤ÏÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤ÏÀö¤Ã¤¿¸å¤Î¤¹¤¹¤®¡£ÀöºÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¹¤¹¤®¤Î²ó¿ô¤¬É½µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÉ½¼¨²ó¿ô¤Î¥×¥é¥¹1²ó¤¹¤¹¤°¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´¥Áç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢±¢´³¤·¤ò¿ä¾©¡£´¥Áç¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢Äã²¹¤Ç´¥Áçµ¡¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤«¡¢Åö¤ÆÉÛ¤ò¤·¤Æ¥¢¥¤¥í¥ó¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç®½èÍý¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥í¥ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¹¥Á¡¼¥à¤»¤º¤ËÅö¤ÆÉÛ¤ò¤·¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÇ®¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¸µµ»ö¤Ë¤Ï¡¢¤è¤ê¾ÜºÙ¤ÊGORE-TEX¤Î¤ª¼êÆþ¤ìÊýË¡¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
³¹Ãå¤Ç¤âÊüÃÖ¤Ï¥À¥á¡£GORE-TEX¤Îµ¡Ç½¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹
ÎÉ¼Á¥á¥¬¥Í¿¡¤¤ÇÀ¤³¦¤¬ÊÑ¤ï¤ë
¥á¥¬¥Í¿¡¤¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï²¿¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¥á¥¬¥Í¤òÇã¤¦¤ÈÉ¬¤ºÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¥á¥¬¥Í¿¡¤¥¯¥í¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤³¤½¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢Ž¢»ª¹¾¤Î¥á¥¬¥Í¹©¾ì¤¬¤¤¤Ä¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë ¥á¥¬¥Í¿¡¤Ž£¡£¤³¤Î¥¯¥í¥¹¤Ê¤é¡¢»ØÌæ¤Ç¥Ù¥¿¥Ù¥¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥ó¥º¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÌÌ¤ò¥·¥å¥Ã¤È¤Ò¤ÈÉï¤Ç¤Ç¥¥ì¥¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
±ø¤ì¤¬´ÊÃ±¤ËÍî¤Á¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¥¯¥í¥¹¤ÎÁ¡°Ý¹½Â¤¡£ÄÌ¾ï¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼Á¡°Ý¤è¤ê¡¢¤µ¤é¤ËºÙ¤«¤¤Ž¢¤·¤º¤¯·¿Ž£¤ÎÁ¡°Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÙ¤«¤¤±ø¤ì¤Þ¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ë½üµî¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¤âÂçÈ½¤Ç¿¡¤¤ä¤¹¤¤¾å¡¢±ø¤ì¤¿¤éÀöÂõ¤¹¤ì¤Ð²¿ÅÙ¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£±ÕÂÎ¤ä»È¤¤¼Î¤Æ¤Î¥á¥¬¥Í¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¤è¤ê¤â¥¨¥³¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËèÆü»È¤¦¥á¥¬¥Í¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¥á¥¬¥Í¿¡¤¥¯¥í¥¹¤Ë¤âµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢À¤³¦¤Î¸«¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤ÆŽ¢¥á¥¬¥Í¿¡¤Ž£¤Ë²Ý¶â¡£ÀÇ½¥¹¥´¤¹¤®¤Æ»ë³¦¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡Ä