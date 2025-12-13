冬の寒い時期に猫ちゃんが外に出かけていったら、寒さで辛い思いをしてしまうのではないかと心配になってしまうことでしょう。そんな寒い日に外に出て行ってしまった猫ちゃんの光景がSNSに投稿され、50万再生超えの話題に。外に出かけたことを保護主さんに注意されたものの、生返事の猫ちゃんの様子には「適当感すごいｗ」「絶対また出かけてしまうお返事ｗ」といった声が寄せられることに。猫ちゃんと保護主さんのそんな光景が笑顔を届けています。

【動画：保護猫に『脱走したらダメだよ』と注意した結果…想像以上に『適当すぎる返事』】

寒い日に外に遊びに行ってしまったタムさん

Instagramアカウント『すがとよ酒店』に投稿されたのは、寒い日に外に出かけてしまい、女将さんから注意を受ける猫ちゃんの姿。その猫ちゃんは、2ヶ月前に女将さんたちに保護された茶トラ猫のタムさんで、タムさんは女将さんがこれまで保護してきたどの猫ちゃんよりも人懐こい性格なのだそう。きっと、外でいろいろな人と遊んだりお話したかったのでしょう。

しかし、冬の寒さは猫ちゃんには厳しいもの。もし迷子になっておうちに帰ってこられなくなっては大変です。そこで、女将さんは寒い日には外に出かけないようにとタムさんに注意することにしたのでした。

女将さんから注意を受けたタムさんが…

寒い日にもかかわらず、外へふらりと遊びに行ってしまうタムさん。そんなタムさんを心配した女将さんは、タムさんに注意をすることに。女将さんが優しい声で「今日は寒いからお外には行かないようにね」と教えてあげると…なんと、タムさんは女将さんの言っていることを理解しているのか、「は～い」とお返事をしてくれたのだとか！

まるで会話をしているようなふたりの光景に、なんだかほっこりしてしまいます。

適当すぎるお返事が話題に！

女将さんに注意され、きちんとお返事を返すタムさん。その光景を見ると、お話を聞けてお返事もできるとても良い子に思えますが、ひとつだけ気になることが。それは…タムさんのお返事が適当なこと！女将さんの言葉に、「は～い」と元気にお返事するタムさんですが、すぐにお返事をしているところを見ると、どうやら外に行ってしまったことを反省しているわけではないご様子。

そんなタムさんの姿からは、また意気揚々と外に出かけて行ってしまう光景が目に浮かびます。（笑）

この光景を見た人からは、「返事が適当ｗ」と心配する声が寄せられることに。気兼ねなく自由気ままに外で遊べる季節が早くやってきて欲しいタムさんなのでした。

この光景には、「とりあえず言っておくか的なのが可愛い（笑）」「『は～い』に込められた適当感が伝わってきますねｗ」「癒されました」といった反応が寄せられています。

Instagramアカウント『すがとよ酒店』では、そんな保護猫ちゃんたちの様子や、お店の近況情報も投稿されていますよ。

タムさん、投稿者さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「すがとよ酒店」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。