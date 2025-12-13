こ、これ全部【セリア】で110円なの！？ 見た目大優勝♡「激かわポーチ」

機能性も見た目も優秀な【セリア】の商品。便利グッズだけでなく、デイリーに使えるポーチも、魅力的なアイテムが揃っています。今回は大人がときめきそうなデザインに加え、収納力やコスパも優秀そうなポーチをピックアップ。気軽に使えて、見た目も可愛いアイテムを探しているなら、ぜひチェックしてみて。

懐かしのデザインにトキメク♡ 平成レトロポーチ

【セリア】「エナメルバッグ風 ミニポーチ 平成ギャル柄」\110（税込）

商品名の通り平成レトロのムードを盛り上げる、どこか懐かしいデザインが魅力のポーチ。甘辛テイストなブラック × ピンクのカラーリングや、ヒョウ柄が乙女心をくすぐるかも。@ftn_picsレポーターとも*さんによると、約7cm × 10cm × マチ4cmとのことで、小ぶりなサイズ感。バッグにそっと忍ばせるのはもちろん、持ち手がスナップボタン仕様なのでチャームとしても活躍しそうです。

リボン柄が愛らしい！ 大人かわいいミニポーチ

【セリア】「ポーチ マチ付き コーデュロイ リボン柄」\110（税込）

こちらのポーチは、あたたかみのあるコーデュロイ素材が冬らしく、手軽に季節感を取り入れられそうな一品。リボン柄とステッチ風のパターンがガーリーで、そっとバッグに入れておくだけで癒されそうです。モノトーンの配色で落ち着きがあり、大人女子にも使いやすいかも。 レポーターとも*さんによると、サイズは約11.5cm × 8.5cmとコンパクトながら、3cmのマチ付きとのことなので小物の整理に重宝しそう。

冬らしさ満点◎ 上品ツイードのフラットポーチ

【セリア】「ポーチ フラット ツイード」\110（税込）

こちらも冬の気分に寄り添うツイード調素材が魅力のポーチ。生地にはもこもことした糸や、キラリと光る糸がランダムに織り込まれており、プチプラとは思えない高級感があります。華やかながらも落ち着いたカラーリングで上品に使えそうなのも◎ レポーターとも*さんによるとサイズは約10.5cm × 14.5cm。フラットタイプなので、バッグの中でもかさばらずサッと取り出せそうです。

オン・オフ使えそうなシンプルポーチ

【セリア】「フェイクレザーポーチ フラット」\110（税込）

マットなレザー調の素材が高見えしそうなポーチ。オリエンタル調のタイルのような柄が、シンプルながらもエキゾチックな雰囲気。ホワイトにベージュの配色がクリーンな印象で、シーンを問わず活躍しそうなのもうれしいポイントです。レポーターとも*さんによるとサイズは約11.5cm × 17.5cm。モバイルバッテリーや充電器も入りそうなサイズ感で、おでかけから通勤まで重宝するかも。

※すべての商品情報・画像は ftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：M.yabu