J1昇格プレーオフ

サッカーのJ1昇格プレーオフ（PO）決勝、ジェフユナイテッド千葉―徳島ヴォルティスが13日、フクダ電子アリーナで行われ、千葉がFWカルリーニョス・ジュニオの決勝点で1-0勝利。2009年以来、17年ぶりのJ1復帰を決めた。試合直後、キャプテンが男泣き。感極まる姿にもらい泣きするファンが続出した。

熱い思いがこみ上げた。

試合終了直後のインタビューに現れたのは、35歳のベテランDF鈴木大輔。在籍5年目の主将は、目頭をおさえると目には涙を浮かべた。「17年間悔しい思いをした中でも、信じ続けてサポートしてくれた人たち、僕らが積み上げてきたこと、それを考えたら機は熟したと思っていたので皆のおかげだと思います」と感謝の言葉を述べた。

スポーツチャンネル「DAZN」とJリーグ公式Xが実際の映像を公開。17年越しの歓喜に涙したキャプテンの姿に、X上には「これは泣けるなー、漢の想い」「キャプテンの涙にこちらまで涙」「感動で胸がいっぱいです」と、感動の声が並んでいた。

千葉は、1993年のJリーグ発足当初から参加した10クラブの1つ。前身の古河電工サッカー部時代は日本リーグの名門として知られ、元日本代表監督の名将イビチャ・オシム監督時代にはナビスコカップ（現ルヴァンカップ）連覇を果たすなど輝かしい実績を誇るが、近年、J1昇格を幾度となく阻まれていた。



（THE ANSWER編集部）