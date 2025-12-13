¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù°¦¤Î¹ðÇò¤Ë¶»¥¥å¥ó¡ª¾¾Ê¿Äê¿®(°æ¾åÍ´µ®)¨¡¨¡¥Ä¥ó¥Ç¥ì¤Ê¥ª¥¿¥¯Á´³«¡ª10¤ÎÌ¥ÎÏ¡Ú¸åÊÔ¡Û
¾¾Ê¿Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤Î¿Í´ÖÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ëÌ¥ÎÏ¡£¡Ú¸åÊÔ¡Û¤Ç¤Ï¡¢¡È¤Ù¤é¤Ü¤¦»Ë¾åºÇ¹â¤ÎË¨¤¨¥¥ã¥é¡ÉÄê¿®¤¬¡¢Æ´¤ì¤Î¹Ì½ñÆ²¤Ç¸«¤»¤¿¤«¤ï¤¤¤¤°ìÌÌ¡¢Êú¤¨¤Æ¤¤¿¸å²ù¤ÈØò²ù¡¢ºÇ¸å¤Î¥¦¥¥¦¥¾Ð´é¤Ê¤É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÁ°ÊÔ¡Û¤Îµ»ö¢
½ÕÄ®¤Î¿·ºî¤ËÂç·ãÅÜ¤¹¤ë¤â¡Ä
Äê¿®¤ÎÀ¯¤òÈéÆù¤Ã¤¿²«É½»æ£³ºî¤ÎÃæ¤Ç¡¢Çä¤ì¹Ô¤¤¬¥¤¥Þ¥¤¥Á¤À¤Ã¤¿¡¢ÎøÀî½ÕÄ®¡Ê²¬»³Å·²»¡Ëºî¤Î¡Ø±ÙìÝÕþ²Ü°Ð²¡ÎÎ¡Ù¡£
Çº¤ó¤À½ÕÄ®½Å¤Ï¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤È¤·¤Æ ¡ÈÊ¸ÉðÀ¯ºö¤È¤¤¤¦Î®¹Ô¤ê¤Ë¾è¤Ã¤¿¤À¤±¤Î¡¢¥Ë¥ï¥«Ê¸Éð¤Î¥È¥ó¥Á¥»ø¡É¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Äê¿®¤ÎÃøºî¡ØóÀÌ¹¸À¡Ù¤Ë¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤¿¡ØóÀÌ¹ÊÖÊ¸ÉðÆóÆ»¡Ù¤ò½ñ¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
Äê¿®¤ò¤«¤é¤«¤Ã¤¿¹¶¤á¤¿ÆâÍÆ¤Ê¤¿¤á¡¢ÄÕ½Å¤ÎºÊ¤Æ¤¤¡Ê¶¶ËÜ°¦¡Ë¤Ï½ÐÈÇ¤òÈ¿ÂÐ¡£¤±¤ì¤É¤â½ÕÄ®¤Ï¡Ö¤³¤ÎËÜ¤Ë¤ÏÄê¿®¤òëÝ¤á¤ë°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢Äê¿®¤Ï½ÕÄ®¤Î¿·ºî¤ËÂç·ãÅÜ¤·¡ØóÀÌ¹ÊÖÊ¸ÉðÆóÆ»¡Ù¤òÀäÈÇ¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½ÕÄ®¤Ïºî²È³èÆ°¤ËÍý²ò¤Î¤¢¤ë¼ç·¯¡¦¾¾Ê¿¿®µÁ¡ÊÎÓ²ÈÀµÂ¢¡Ë¤Î¤â¤È¡¢±£µï½èÊ¬¤ÇºÑ¤à¤Ï¤º¤Ç¤·¤¿¡£
¤±¤ì¤É¡¢Äê¿®¤Î²Ü°ÐÀ¯ºö¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤°ì¶¶¼£ºÑ¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¤¬¡¢½ÕÄ®¤Î¡Ø±ÙìÝÕþ²Ü°Ð²¡ÎÎ¡Ù¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢¡Ö¤½¤Ê¤¿¤³¤½¤¬ÅÄ¾ÂÉÂ¤È¾Ð¤ï¤ì¤Ï¤»¤Ì¤«¡×¤È¤ª¤Á¤ç¤¯¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÄê¿®¤ÎÅÜ¤ê¤ÏºÆÇ³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÎøÀî½ÕÄ®¤òÌ¾¾è¤ë¡ØÁÒ¶¶³Ê¡Ù¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤»¡×¤È¤¤¤¦»ÏËö¡£ÈÍ¼ç¡¦¿®µÁ¤¬²¾ÉÂ¤ò»È¤¤¸íËâ²½¤¹¤â¡Ö¤½¤ì¤Ç¤Ï¾®ÅçÈÍÅ¡¤òË¬¤ì¤ë¡×¤È¸À¤¤Ä¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆ¨¤²¤í¡×¤ÈÆ¿¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¼ç·¯¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÈÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿½ÕÄ®¤Ï¼«»à¡£¤·¤«¤â¡¢Ê¢¤òÀÚ¤Ã¤¿¸å¡¢²³¤ËÆþ¤Ã¤¿¡ÈÆ¦Éå¤Î³Ñ¤ËÆ¬¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¡É¤È¤¤¤¦Å·ºÍ¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÌ¿¤¬¤±¤Î¡Ö¤ª¤Õ¤¶¤±¡×¤ò»Ä¤¹¤È¤¤¤¦ÁÔÀä¤«¤ÄÀÚ¤Ê²á¤®¤ëºÇ¸å¤Ç¤·¤¿¡£
Äê¿®¤Î¡Ö¿À¡×ÎøÀî½ÕÄ®¤ÎºÇ¸å¡£NHKÂç²Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê
¼ç·¯¡¦¿®µÁ¤ÏÄê¿®¤Ë¡¢½ÕÄ®¤Î¼«»à¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£¡ÖÊ¢¤òÀÚ¤ê¡¢³î¤Ä¡Ä¡Ä¥ï¥Ã¥Ï¥Ã¥Ï¡ª¡¡Æ¦Éå¤Î³Ñ¤ËÆ¬¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¤¢¤È¡¢¡Öµº¤±¤ì¤ÐÊ¢¤òÀÚ¤é¤Í¤Ð¤Ê¤é¤ÌÀ¤¤È¤Ï¡¢°ìÂÎÃ¯¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÂ³¤±¡¢ÀÅ¤«¤ËÀÕ¤á¤ë¸ÀÍÕ¤ÏÄê¿®¤Î¶»¤Ë½Å¤¯¶Á¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»×¤¨¤Ð¡¢Ï·Ãæ¼óºÂ¤Ç¤¢¤ëÄê¿®¤¬¡¢°ìËüÀÐ¤ÎÂçÌ¾¤Î²È¿Ã¤Ë¤ï¤¶¤ï¤¶²ñ¤¤¤Ë¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤âÉÔ»×µÄ¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¡£¡Ö²¾ÉÂ¤«¤É¤¦¤«³Î¤«¤á¤ë¡×¤Ê¤é¡¢»È¤¤¤Î¼Ô¤Ë³Î¤«¤á¤µ¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¡£Äê¿®¤Ï¡¢²°Éß¤òË¬¤ì¤Æ¤â½ÕÄ®¤ò¼êÂÇ¤Á¤Ë¤·¤è¤¦¤Ê¤É¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¤Ä¤¯¤ªÒë¤á¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼Â¤Ï¿ä¤·¤Î½ÕÄ®¤Ë°ìÌÜ²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤¬½ÕÄ®¤ò»à¤ËÄÉ¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¿®µÁ¤È²ñ¤Ã¤¿¸å¡¢ÉÛÃÄÉô²°¤ÇÉÛÃÄ¤Ë´é¤òËä¤á¤ÆØÖÓ¤¹¤ëÄê¿®¡£
·ãÅÜ¤·¤¿¤È¤¡Ö¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¡ª¡×¤È¤Ð¤«¤ê¤ËÇË¤êÎö¤¤¤¿½ÕÄ®¤Î¡ØóÀÌ¹ÊÖÊ¸ÉðÆóÆ»¡Ù¤Ï¡¢¤·¤ï¤ò¿¤Ð¤·¤ÆÃúÇ«¤Ë½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¸å²ù¡¢Èá¤·¤ß¡¢¾×·â¡Ä¡Ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶¾ð¤ÎÍò¤Ï¡¢ÆÈ¤ê¤Ç¼õ¤±¤È¤á¤ÆÂÑ¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿Äê¿®¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Äê¿®¤ÎØÖÓ¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¿ÉÛÃÄÉô²°¡£NHKÂç²Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê
²«É½»æ¤Ê¤É¾åÊý¤ËÇ¤¤»¤ì¤Ð¡©¤Ë¥à¥¤Ë
¡Ö¡ØÀ¤¤Ï»×¤¦¤¬¤Þ¤Þ¤Ë¤ÏÆ°¤«¤Ì¤â¤Î¡Ù¡£¤½¤¦ëÝ¸À¤·¤¿¼Ô¤ò»ä¤ÏÊ¢¤òÀÚ¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¼Ô¤Î»à¤ËÊó¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¤â»ä¤Ï¡¢²æ¤¬¿®¤º¤ë¤È¤³¤í¤òÀ®¤·¤¨¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤Ì¡ª¡×¡Ä¡Ä°ã¤¦Êý¸þ¤Ø¤È¼«¤é¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯Äê¿®¡£¤½¤·¤Æ¡¢½ÐÈÇ¶È³¦¤Ï¤è¤ê¸·¤·¤¤µ¬À©¤¬¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ÄÕ½Å¤ÏÄ¹Ã«ÀîÊ¿Â¢¡ÊÃæÂ¼È»¿Í¡Ë¤ËÍê¤ß¡¢¡Ö¹¾¸Í¤ÎËÜ²°¤Ïµ¬À©¤¬¸·¤·²á¤®¤Æ¿·´©¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤¡£¾åÊý¤ÎËÜ²°¤¬²«É½»æ¤â¶Ó³¨¤âºî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÄê¿®¤ò¤½¤½¤Î¤«¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¯¤À¤é¤ÌÄ®Êý¤Î°ÕÃÏ¤ÎÄ¥¤ê¹ç¤¤¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÊ¿Â¢¤Ë¤¤¤ï¤ì¥Ô¥¥Ã¤È¤Ê¤ëÄê¿®¡£¡Ö¤¯¤À¤é¤Ê¤¯¤Ê¤É¤Ê¤«¤í¤¦¡ª¹¾¸Í¤¬¾åÊý¤ËÎô¤ë¤Ê¤É¾·³²È¤Î°Ò¿®¤Ë´Ø¤ï¤ë¡ª¡×¤È¡£²¶¤ÎÂç¹¥¤¤Ê²«É½»æ¤ò¾åÊý¤ËÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤Ê¤ë¤â¤Î¤«¡ª¤È¥à¥¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Äê¿®¤ÈÄ¹Ã«ÀîÊ¿Â¢¡£NHKÂç²Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê
¤½¤·¤Æ ¡ÈÃÏËÜÌä²°¤Ï³ôÃç´Ö¤òºî¤ê¡¢¹Ô»Ê¡ÊÆâÍÆ¤Î¶ãÌ£¡¦È½Äê¤ò¤¹¤ëÌò¡Ë¤òÎ©¤ÆÁð¹Æ¤Î²þ¤á¤ò¹Ô¤¦¡É¤È¿·¤¿¤ÊË¡Îá¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ê¶Ì¤Ë¼è¤é¤ì¤ä¤¹¤¤Äê¿®¤Ç¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢ÄÕ½Å¤¬¡Ö¶µ·±ÆÉËÜ¡×¤È¾Î¤·ÂÞÆþ¤Î¹¥¿§ËÜ¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿¤³¤È¤¬µÕÎÚ¤Ë¤Õ¤ì¡¢ÄÕ½Å¤Ïºî¼Ô¤Î»³ÅìµþÅÁ¡ÊËÌÈøÀ¯±é¡¿¸ÅÀîÍºÂç¡Ë¤È¤È¤â¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¤«¡¢¤ªÇò½§¤Ë¤ÏÄê¿®¤¬¤ª½Ð¤Þ¤·¤Ë¡£Ä®¿Í¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¡¢Ï·Ãæ¼óºÂ¡Ê¸½Âå¤Ç¤¤¤¨¤ÐÁíÍýÂç¿Ã¥¯¥é¥¹¤«¡Ë¤¬¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£
Äê¿®¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÃË¤Ê¤Î¤«²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¡ÖÆóÅÙ¤Èµº¤±¤¿ËÜ¤Ïºî¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÌóÂ«¤µ¤»¹Ì½ñÆ²¤ÎÌ¿¤Ï·Ò¤®¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤³¤í¤¬È¿¾Ê¤É¤³¤í¤«¡¢ÀåË¯±Ô¤¯µº¤±¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿ÄÕ½Å¤Ï¡¢¡Ö¿È¾åÈ¾¸º¤Î·º¡×¤ò¿½¤·ÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ÎÄøÅÙ¤ÇºÑ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢½ÕÄ®¤ò¼«»à¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿Äê¿®¤Î¸å²ù¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
NHKÂç²Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê
ÄÕ½Å¤òñÙ¤»¡ª¸»Æâ¤Ë´ó¤»¤¿Áð¹Æ¤òºî¤ëÄê¿®
·îÆü¤ÏÎ®¤ì¡¢ÄÕ½Å¤ÈÄê¿®¤Ï°ÂÆÁ»û¤Ë¤ÆºÆ²ñ¡£¼Â¤Ï¡ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¡É¤È±½¤ÎÊ¿²ì¸»Æâ¡Ê°ÂÅÄ¸²¡Ë¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ½Ð¸þ¤¤¤¿»û¤ÇÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÄê¿®¤Î¤Û¤«¡¢»°±º¾±»Ê¡Ê¸¶ÅÄÂÙÂ¤¡Ë¡¢¹â³Ù¡ÊÉÚ±Ê°¦¡Ë¡¢Ä¹Ã«ÀîÊ¿Â¢¡¢¼ÆÌî·ª»³¡ÊÅèÅÄµ×ºî¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£
¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌ¿¤ò¤¦¤Ð¤Ã¤¿°ì¶¶¼£ºÑ¤Ø¤ÎµØÆ¤¤Á¤ò¤¹¤ë¤Ù¤¯·ë½¸¤·¤¿¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Ç¤¹¡£¡Ö¤É¤¦¤À¡¢ÄÕ²°½Å»°Ïº¡£²æ¤é¤È¶¦¤ËµØ¤òÆ¤¤¿¤Ì¤«¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÕ½Å¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»¤ë¤¿¤á¤Îæ«¡¢ ¡È¼·¥ÄÀ±¤ÎÎ¶¤È¸»Æâ¸®¤ÎÊª¸ì¡Ø»à¤ò¸Æ¤Ö¼êÂÞ¡Ù¡É¤ÎÂ³¤¤Ï¡¢Äê¿®¤¬½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£ÀäÂÐ¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤é½ñ¤¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¤Ã¤È¡¢¡Ö¤¢¤ì¡¢¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÄÕ½Å¤Ë´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤±¤ì¤É¡¢¡Ö¸»Æâ¤¬½ñ¤¤¤¿¤È»×¤Ã¤ÆñÙ¤µ¤ì¤Æ»û¤Þ¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ËËþÂ¤·¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
·ë¶É¡¢ÄÕ½Å¤ÏµØÆ¤¤ÁºîÀï¤Ë¾è¤ê¡Ö¼Ì³Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£³¨»Õ¤äµººî¼Ô¤¿¤Á¤¬·ë½¸¤·¤Æ»Å¾å¤²¤¿¼Ì³Ú¤Î³¨¤òÄê¿®¤Ë¸«¤»¤ë¤È¡¢ÂçËþÂ¡ª¤È¤¤¤Ã¤¿É½¾ð¤Ç¡¢¡Ö²è¹æ¤Ï¡ØÅì½§ºØ¼Ì³Ú¡Ù¤È¤»¤è¡£¼Ì³Ú¤ÏÅì½§¡¢¹¾¸Í¤Ã»Ò¡£¤³¤ì¤Ï¹¾¸Í¤ÎÍÀ¤È¤·¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤â¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡ª¤È¤¤¤¦ÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤¢¡«¡©¡×¤È¤¤¤¦¡¢·ë¹½¼ºÎé¤Ê´¶¤¸¤ÎÄÕ½Å¤ÎÊÖ»ö¤Ë¤Ï¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼Ì³Ú¡×¤¬´ò¤·¤¤Äê¿®¡£NHKÂç²Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê
½é¤á¤Æ¤Î¹Ì½ñÆ²¤Ë´ò¤·¤µ¤¬±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤
°ìÅÙ¤Ï¼ºÇÔ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ì¶¶¼£ºÑ¤ò¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÊÃË¡¦ºØÆ£½½ÏºÊ¼±Ò¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¤È¤¹¤êÂØ¤¨¤ëºîÀï¤ÏÂçÀ®¸ù¡£µØÆ¤¤Á¤Ï¸«»öÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Äê¿®¤Ï¹ñ¸µ¤Ëµ¢¤ëÁ°¤Ë¹Ì½ñÆ²¤ËÎ©¤Á´ó¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÌ¾¹ÔÎó¤ÎäÆ¤«¤é¹ß¤ê¤¿Äê¿®¤Ï¡¢¹Ì½ñÆ²¤ÎÃÈÎü¤ò¤¯¤°¤êÅ¹Æâ¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢¾Ð´é¤Ë¤Ê¤êº£¤Ë¤â¤ï¤¡¡Á¡ª¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤Û¤É´î¤Ó¤¬°î¤ì½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸å²ù¤äÅÜ¤ê¤Ç²¿ÅÙ¤â·ìÁö¤Ã¤¿Æ·¤¬¡¢À¡¤ó¤Ç¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¤¤¿¤Î¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¸«¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤â¡Ö¤½¤ê¤ã´ò¤·¤¤¤è¤Ê¡Á¡×¤ÈÈù¾Ð¤Þ¤·¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
´¶Æ°¤ÎÌÌ»ý¤Á¤ÇÅ¹Æâ¤ò¸«ÅÏ¤·¡¢Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë²«É½»æ¤ò¤É¤ó¤É¤ó¼ê¤Ë¼è¤ëÄê¿®¡£µØÆ¤¤Á¤Ë¾åÍÍ¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÀÄÕ½Å¤Îºö¤òÍÀ¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤ï¤¶¤ï¤¶Î©¤Á´ó¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÉÔ¿³¤½¤¦¤Ë¿Ò¤Í¤ëÄÕ½Å¤Ë¡¢¡Ö¥¤¥¥Á¥¥É¥³¥¥¥Æ¥±¥ß¥¥¿¥«¥«¥«¥Ã¥¿¥«¥Î¥³¥À¥«¡×¤È¡¢¾È¤ìµ¤Ì£¤ËÁá¸ý¤Ç¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¯Ç¯»þÂå¤Ë½é¤á¤Æ¡Ø¶â¡¹ÀèÀ¸±É²ÖÌ´¡Ù¤òÆÉ¤ó¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¡Ö¥«¹ÔÈ´¤¡×¸ÀÍÕ¤Ç¡Ö¤¤¤Á¤É¡¡¤¤Æ¡¡¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡¡¤Î¤À¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¾®É¡¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡Ö¤É¤ä¡ª¡×¤ÊÃ£À®´¶¤Ë°î¤ì¤ëÉ½¾ð¤È¡¢¾È¤ì½¤½¤¦¤ËÌÜ¤ò°ï¤é¤¹¤È¤³¤í¤¬¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¡£
¥×¥é¥¤¥É¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Ë¡Ö¤¤¤ä¡Á¡¢°ìÅÙ¤³¤³¤ËÍè¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¸À¤ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¡Ö¥«¹ÔÈ´¤¡×¸ÀÍÕ¤Ç¸À¤¦¤¢¤¿¤ê¤¬¥Ä¥ó¥Ç¥ì¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡Ö°ìÅÙÍè¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡×¤Î¸å¤Î¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿´é¤¬¤«¤ï¤¤¤¤Äê¿®¡£NHKÂç²Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê
¡ÖÄÕ²°¹Ì½ñÆ²¤Ï¿À¡¹¤Î½¸¤¦¤ä¤·¤í¡×¤ÎÌ¾Âæ»ì
¤µ¤é¤Ë¡Ö½ÕÄ®¤Ï²æ¤¬¿À¡£ÄÕ²°¹Ì½ñÆ²¤Ï¿À¡¹¤Î½¸¤¦¤ä¤·¤í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¸³Ø¥ª¥¿¥¯¤é¤·¤¤Ì¾Âæ»ì¤ò¸À¤¦Äê¿®¡£
½ÕÄ®¤Î»à¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀ¯¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¤ÎÉÔ³Ð¤ÈÇ§¤á¡¢ËÜ¤ÎÆâÍÆ¤òÎã¤¨¤Ë½Ð¤·¡Ö¾å¤¬¤Ã¤¿Âü¤òµö¤·¾Ð¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¹¤Ù¤Æ°ã¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Øò²ù¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤Ê¤é¤ÌÄÕ½Å¤Ë¤³¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö½ÕÄ®ÀèÀ¸¤òº¶¤·¡¢¤Ç¤Ã¤±¤¨Âü¤ò¤¢¤²¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¡×¤È¤¤¤¦ÄÕ½Å¡£
Æó¿Í¤ÇÅ¹Æâ¤ËÅ½¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ê½ñ¤¤ÎËÜ¤ÎÂêÌ¾¤È½ÕÄ®¤ÎÌ¾Á°¤ò¤¸¤Ã¤ÈÌµ¸À¤Ç¸«¤Ä¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¡Ö¤³¤Î¿Í¤â¼«Ê¬¤ÈÆ±ÍÍ¡¢À¸³¶Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ºá°´¶¤òÇØÉé¤¤¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤Î¤À¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¡¢Äê¿®¤ËÂÐ¤·¤Æ´¶¤¸°¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÕ½Å¤¬½é¤á¤Æ¡Ö¤´°ì½ï¤Ç¤¤Æ¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈÃúÇ«¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¤Î¤Ë¤Ï¡¢¤°¤Ã¤ÈÍè¤Þ¤·¤¿¡£Æó¿Í¤Î¿´¤¬¤ä¤Ã¤ÈÊâ¤ß´ó¤Ã¤¿½Ö´Ö¡£
¾È¤ì½¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¡Öº£¸å¤Ï¤è¤¤ÉÊÊª¤ÏÇòÀî¤ËÁ÷¤ë¤è¤¦¤Ë¡£È´¤±ÌÜ¤Ê¤¤¾¦¿Í¤ËÀéÎ¾¤â¼è¤é¤ì¤¿¤æ¤¨¡¢·ðÌó¤»¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ì¡×¤È·ùÌ£¤ÇÊÖ¤¹¤È¤³¤í¤¬Äê¿®¤é¤·¤¤¡£¡Ê¤Û¤ó¤È¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤Ç¤¹¤è¡×¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢Å¹Æ¬¤Î²«É½»æËÜ¤ò¤É¤ó¤É¤ó¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¿Íµ¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¾Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Ê½ÕÄ®¤ÎËÜ¤ÏÆ¦Éå²³¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ë
äÆ¤ÎÃæ¤ÇÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³´é¤Ç²«É½»æ¤òÆÉ¤ß»Ï¤á¤ëÄê¿®¡£SNS¤Î¡Ö¥³¥ß¥±µ¢¤ê¤ÎÀïÍøÉÊ¤òµ¢¤ê¤ÎÌë¹Ô¥Ð¥¹¤Ç¸«¤Á¤ã¤¦¿Í¡×¤È¤¤¤¦Îã¤¨¤¬¤Þ¤µ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¤³¤Á¤é¤â»×¤ï¤ºÈù¾Ð¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢Äê¿®¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤·¤¿¡£
¥³¥ß¥±µ¢¤ê¤Î¥Û¥¯¥Û¥¯´é¤ÎÄê¿®¡£NHKÂç²Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê
¼Â¤ÏÊ¸³Ø¹¥¤¤ÇÆ¦ËÜºî²È¤Î°ìÌÌ¤â
°æ¾åÍ´µ®¤µ¤ó¤¬¤Þ¤µ¤Ë¥É¥Ï¥Þ¥êÌò¤À¤Ã¤¿¾¾Ê¿Äê¿®¡£
»Ë¼Â¤Ç¤Ï¡¢Äê¿®¤ÏÆ¦ËÜºî²È¤ÎÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¸½Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤â160ºý°Ê¾å¤¢¤ë¤È¤«¡£±£µï¸å¤Ï»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤ÈÆ¦ËÜ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤ÆÃ¯¤Ç¤âÆþ¤ì¤ë½îÌ±¤Î·Æ¤¤¤Î¸ø±à¡ÖÆî¸Ð¸ø±à¡×¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¸³Ø¤äÉâÀ¤³¨¤Ê¤ÉÆü¾ïÅª¤Ê³Ú¤·¤ß¤¬¡¢¼Â¤Ï¿ÍÀ¸¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÇòÀî¤Ëµ¢¤Ã¤¿¸å¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤ò¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤Ç¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¶Âù¤ò¹ç¤ï¤»°û¤àÅÄ¾Â°Õ¼¡¤Î¿Í´Ö½¤µ¤òÌ¥ÎÏÅª¤ËÉÁ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀ¶¤Î®¤ì¤Ë½»¤ßÆñ¤¤¡×¤Û¤É¤Î·øÊª¡¦¾¾Ê¿Äê¿®¤ò¡¢Ë¨¤¨¥¥ã¥é¤È¤·¤Æ¼Â¤Ë¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¿ÍÊª¤ËÉÁ¤¤¤¿¤Î¤â¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ç¤·¤¿¡£
¹Ì½ñÆ²¤Ç¤ÎÄÕ½Å¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ÏÌ¾¾ìÌÌ¡£NHKÂç²Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê