Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤¬¡Ö£±»þ´Ö¤Î¤Ó¤¿¡×ºÇ¶¯²÷Ì²¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾Ú¸À¢ªÂçÃ«æÆÊ¿¤â°¦ÍÑ¡ÖÁ°¤Ïµ¯¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÀéÄ»¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¢¥ï¡¼¡×¤¬£±£°Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤Î¡Ö»ä¤¬º£Ç¯Çã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¥¯¥¤¥º¡×¤¬½ÐÂê¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ä¹Åè°ìÌÐ¤Ï¡Ö¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢£î£é£ó£è£é£ë£á£÷£á¤Î¡Î¥¨¥¢¡¼£Ó£Ø¡Ï¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¡¿¥Ï¡¼¥É¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿Ä¶¹âÀÇ½¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Ç¡¢¥·¥ó¥°¥ë£±£¹Ëü£¸£°£°£°±ß¡£°ìÌÐ¤Ï¡ÖÁ°¤Ï¥¬¥Ð¥Ã¤Èµ¯¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£±»þ´Ö¤¯¤é¤¤¡Ê¿çÌ²»þ´Ö¤¬¡Ë±ä¤Ó¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¯¥¤¥º¤ËÀµ²ò¤·¤¿ÀéÄ»¡¢¥Ò¥í¥ß¤Î£³¿Í¤Î¤¦¤Á£±¿Í¤ËÆ±¾¦ÉÊ¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¡¢Ã¯¤¬¤â¤é¤¦¤«µÄÏÀ¡£²£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ò¥í¥ß¤Ï¡¢ÄãÈ¿È¯¤Ç¤¤¤¤¹Å¤µ¤À¤È¥ê¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¡£