DOMOTO½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤òHuluÆÈÀêµ¿»÷¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡¡»ëÄ°¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯ÉÕ¤
¡¡Æ²ËÜ¸÷°ì¡¢Æ²ËÜ¹ä¤Ë¤è¤ëDOMOTO¤Î½é¤È¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡ØDOMOTO Fan Meeting 2025¡Ù¤¬¤¤ç¤¦13Æü¡¢¤¢¤¹14Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ºë¶Ì¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤É¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÏÍÍ¤¬Hulu¤ÇÍèÇ¯1·î1Æü¸á¸å5»þ¤«¤éÆÈÀêµ¿»÷¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢DOMOTO¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤Ë¸þ¤±¤¿½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢DOMOTO¤Î2¿Í¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤È½¸¤¤¡¢¶¦¤ËÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë´ë²è¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëµ¿»÷¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®½ªÎ»¸å¤Ë¤ÏÍèÇ¯1·î14Æü¸á¸å11»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â¼Â»Ü¡£»ëÄ°¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢ÇÛ¿®¸ÂÄêÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»Ä¾¸å¤ÎDOMOTO¤Î2¿Í¤¬´¶ÁÛ¤ò¸ì¤ë¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¤Î»ëÄ°¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¹ØÆþ¼ÔÁ´°÷¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë»ëÄ°¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¼Ô¤«¤éÃêÁª¤Ç¡¢DOMOTO¤Î2¿Í¤Î»£±Æ»þ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿Ëë¤Çºî¤Ã¤¿¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ëÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
