田畑裕明衆議院議員の無断・架空の党員登録問題など一連の不祥事を受けて、空席となっている自民党の衆院選富山1区の候補者選考をめぐり、県連と富山市連はきょう田畑議員へ改めて聞き取りを行いました。



田畑衆議院議員

「誠に申し訳ございませんでした」



きょうの聞き取りは、候補者選考を進展させたい党本部の意向を受けて改めて行ったもので、県連と富山市連の幹部のほか党本部の選挙対策副委員長として橘慶一郎衆議院議員も出席しました。





田畑議員は、去年発覚した党員登録問題について、弁護士による調査報告書を初めて示した上で「有権者やメディアへの説明が不十分だった」などと謝罪しました。田畑衆議院議員「結果として、親族や親にも責任をなすりつけたような印象を世間に与えてしまったことは、誠に深く反省するものでございます」政治資金収支報告書の不記載など、ほかの不祥事についても20分あまりにわたって説明と謝罪を繰り返しましたが、新たな証拠や事実を示すことはありませんでした。田畑衆議院議員「許されるならば、どうか私は皆様と共に働くことができるチャンスをお与えをいただきたいと思います」富山第一選挙区の候補者については、現在、自民党富山市連が田畑議員以外で選考を進めています。終了後、橘議員は、年内に市連の総意をまとめて党本部に報告するよう指示した、と述べました。富山市連の藤井支部長は、今月21日の会合で候補者選考の意見を取りまとめたいとしています。