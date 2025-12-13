ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（馬主名義・ＳＮＳグループ（株））が所有するイッテラッシャイ（牡２歳、美浦・斎藤誠）が、１３日の中山２Ｒ未勝利戦に出走し、デビュー２戦目で初勝利。新馬戦はスタートがひと息で後方からレースを進め、直線で追い上げて３着だったが、２戦目の今回は好スタートを切って好位でレースを進め、直線で力強く抜け出した。堀江氏は、中央競馬でこれが馬主として初勝利となった。

この日、競馬場で生観戦していた堀江氏が金髪にスーツ姿のロックないでたちで口取りに姿を現すと、観客からはざわめきが起こった。見守っていた競馬ファンから「堀江さ〜ん、サインください」、「ホリエモンおめでとう！」と呼び止められ、馬主としては珍しい“即席サイン会”も開催。笑顔でファン対応を行った。

取材に応じた堀江氏は「とりあえず良かったです。前回も調子が良かったので、勝てると思っていたけど、それでもね。肩の荷が下りました」と晴れやかな表情。かつてはホリエモン、トキニワパンチなどを所有し、昨年１３年ぶりにＪＲＡ馬主資格を再取得した。「僕にとっては“馬主セカンドシーズン”なんでね」と話し、再出発を喜んだ。

なお、馬名のイッテラッシャイは、堀江氏が自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルの決めぜりふとして使っている「行ってらっしゃい！」が由来と推測されている。