6000Ëü±ß°Ê¾å¤«¤±¤Æºî¤Ã¤¿¡Ö¥¢¥á¥Þ¥Ð¥Ã¥Á¡× ÈÖÁÈ½ªÎ»¤Ç¹Ô¤¾ì¤ò¼º¤¦ÉÔ±¿¤â¼þ°Ï¤Î½õ¤±¤Çº£¤Ç¤Ï·Ý¿ÍÀ¸³èºÇÂçµé¤Î¡È¥Í¥¿¡É¤Ë Ç½ÅÐ¤ÎÈïºÒÃÏ¤Ø¤ÎË¬Ìä¤Ë¤â°ÕÍß¡Ú´Ö´²Ê¿¤µ¤ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼£¡Û
µÈËÜ¿·´î·à¤ÎGM¡Ê¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ë¤Î´Ö´²Ê¿¤µ¤ó¡£
¤½¤Î·ÝÇ½À¸³è¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡Ö¥¢¥á¥Þ¥Ð¥Ã¥Á¡×¤ò¤á¤°¤ëÁûÆ°¤Ç¤¹¡£
¤ª¤â¤·¤í¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¿³Û¤Î¼Ú¶â¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤âÊÖºÑ¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»Ù¤¨¤Ë¤âµß¤ï¤ì¤¿¤È´²Ê¿¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤ì¤³¤ì¡¢¼Ú¶â¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡× µ×¡¹¤Î¥¢¥á¥Þ¥Ð¥Ã¥Á¤È¤Î¡ÈºÆ²ñ¡É
´²Ê¿¤µ¤ó¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¥°¥Ã¥º¡Ö¥¢¥á¥Þ¥Ð¥Ã¥Á¡×
µ¼Ô¤¬¤ª¤è¤½30Ç¯Á°¤Ë»¨»ï¤Î·ü¾Þ¤ÇÅö¤Æ¤¿¥¢¥á¥Þ¥Ð¥Ã¥Á¤òº¹¤·½Ð¤¹¤È¡Ä
´Ö´²Ê¿¤µ¤ó¡ÖËÍ¤¬32¤Î¤È¤¤ä¡£¤³¤ì¤³¤ì¡¢¼Ú¶â¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿!¡×
¥¢¥á¥Þ¥Ð¥Ã¥Á¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿´²Ê¿¤µ¤ó¡¢¤½¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥È¡¼¥¯¤Ë²Ð¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì¾Êª¥®¥ã¥°¡Ö¥¢¥á¥Þ¡×¢ª¿Íµ¤¥¥ã¥é¡Ö¥¢¥á¥Þ¥Þ¥ó¡×¢ª¥Ð¥Ã¥Á¤Î³«È¯¤Ë
¤½¤â¤½¤â¡¢¡Ö¥¢¥á¥Þ¡×¤È¤¤¤¦¥®¥ã¥°¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤é¤³¤½¥Ð¥Ã¥Á¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÀÊ¿¥µ¥Ö¥í¡¼¡¦¥·¥í¡¼¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¡¢´²Ê¿¤µ¤ó¤Ï¤È¤Ã¤µ¤Ë²¿¤«°ì¸À¤ò¸À¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡Ö¤Þ¤ó¤Þ¡¢¤Þ¤ó¤Þ¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¥µ¥Ö¥í¡¼¤µ¤ó¡¢¥·¥í¡¼¤µ¤ó¤Î2¿Í¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥á¥Þ¡×¤ÈÊ¹¤³¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡¢´²Ê¿¤µ¤óÊ±¤¹¤ë¡Ö¥¢¥á¥Þ¥Þ¥ó¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÈÖÁÈÆâ¤ÇÃÂÀ¸¤·¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´Ö´²Ê¿¤µ¤ó¡Ö¥¦¥£¥ó¥¡¼¤È¤¤¤¦¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÎ®¹Ô¤Ã¤¿Çö¤¤¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¤·¤Æ¥¢¥á¥Þ¥Ð¥Ã¥Á¤ò¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
´²Ê¿¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¦¥£¥ó¥¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ð¥Ã¥¸¤Ï¸÷¤¬ÅÀÌÇ¤¹¤ë¤·¤¯¤ß¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¥¢¥á¥Þ¥Ð¥Ã¥Á¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´Ö´²Ê¿¤µ¤ó¡Ö³«È¯¤¹¤ë¤Î¤Ë300Ëü±ß¤Î³«È¯Èñ¡£¡Ê¶È¼Ô¤¬¡Ë¥·¥í¡¼¤¯¤ó¤ÎÍ§Ã£¤ä¤«¤é¡¢¡Ø150Ëü±ß¤Ç¤¨¤¨¤ï¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ç¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Ê¬¸ü¤¤¤«¤éOK¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡×10Ëü¸Ä6300Ëü±ß¤Çºî¤Ã¤¿¥¢¥á¥Þ¥Ð¥Ã¥Á ÈÖÁÈ½ªÎ»¤Ç¹Ô¤¾ì¤ò¼º¤¤¡Ä
¥¤¥á¡¼¥¸¤È°ã¤¦¥Ð¥Ã¥Á¤¬¤Ç¤Æñ¿§¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿´²Ê¿¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÅ¾¤¬¤êÍî¤Á¤ë¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£
´Ö´²Ê¿¤µ¤ó¡Ö¡Ø¤â¤¦1²ó¤ä¤êÄ¾¤·¤Æ¡£¤ä¤êÄ¾¤·¤Æ¡£¤¢¤«¤ó¡Ù¤È¤«¸À¤¦¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ê¶È¼Ô¤Ï¡Ë¡Ø¤¤¤ä¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤¦¤Á¤â³«È¯¤·¤¿¤·¡¢¤Ï¤è·ÀÌó½ñ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤É¤ó¤É¤ó¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢10Ëü¸Ä·ÀÌó¤·¤¿¤â¤¦¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£1¸Ä»ÅÆþ¤ìÃÍ¤¬630±ß¡¢10Ëü¸Ä¤Ç6300Ëü±ß¡×
ÈÎÇä²Á³Ê¤Ï1¸Ä1500±ß¡£10Ëü¸Ä¤òºî¤Ã¤Æ¤âÈÖÁÈ¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥°¥Ã¥º¤Ê¤Î¤Ç¾¡»»¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÍî¤È¤··ê¡×¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´Ö´²Ê¿¤µ¤ó¡Ö1²óÈÖÁÈ¤ÇÎ®¤ì¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤Ç¤¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¡ØÈÖÁÈ¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¤ï¡¢10Ì¾ÍÍ¤Ë¡Ù¤È¤«¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î1²ó¤¤ê¤Ç¡×
Åö»þ¤ÎµÈËÜ¤Î¼Ò°÷¤ÈÂÀÊ¿¥·¥í¡¼¤µ¤ó¤¬¤±¤ó¤«¤ò¤·¡¢¤½¤ì¤¬¤â¤È¤ÇÈÖÁÈ¤¬ÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
´Ö´²Ê¿¤µ¤ó¡Ö¥¢¥á¥Þ¥Ð¥Ã¥Á¤¬¹Ô¤¯¤È¤³¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¦¤¿¤ó¤ä¡£Á´Á³Çä¤ì¤Ø¤ó¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤ä¡£¤½¤ó¤Ç¼Ú¶â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤ä¡×Â¿³Û¤Î¼Ú¶â¤â¼þ°Ï¤Î¡Öµß¤¤¤Î¼ê¡×¤Ë´¶¼Õ
Åö½é¡¢5Ëü¸ÄÊ¬¤Þ¤Ç¤Ï»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿´²Ê¿¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¤ÏÄ¹¤¯¼Ú¶â¤¬¤Î¤·¤«¤«¤ëÀ¸³è¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
´Ö´²Ê¿¤µ¤ó¡Ö10Ëü¸Ä·ÀÌó¤ä¤«¤é¡¢¡Ê¶È¼Ô¤«¤é¡Ë¤Þ¤À5Ëü¸ÄÊ§¤¨¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢ºÛÈ½¤·¤¿¤ê¤È¤«¡£¤Ç¤â¡¢¤¹¤´¤¤¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤ï¡£¤µ¤Ð¤«¤Ê¤¤¤«¤ó¤«¤é¡×
¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ë´ØÀ¾¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈÂ¦¤¬¥¢¥á¥Þ¥Ð¥Ã¥Á¤òÇã¤¤¼è¤ê¥¹¥¿¥¸¥ª´ÑÍ÷¼Ô¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤Û¤«¡¢Åìµþ¤Ç¤Ï¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤¬¡Ö¤ß¤ó¤ÊÇã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¡ÈÎ®ÄÌ¡É¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ä¹¤¤·Ý¿Í¿ÍÀ¸¤Ç´¶¤¸¤ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á ÈïºÒÃÏ¡¦Ç½ÅÐ¤ÎË¬Ìä¤Ø¤Î»×¤¤
¥¢¥á¥Þ¥Ð¥Ã¥Á¤ÎÁûÆ°¤ÇÊú¤¤¤¿¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢1995Ç¯¤Îºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤Ç¤Î·Ð¸³¤â¤Þ¤¿¡¢´²Ê¿¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸´Ñ¤òÊÑ¤¨¤¿½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£
´Ö´²Ê¿¤µ¤ó¡Ö¼«Ê¬¤â²È¤âÁ´ÉôÄÙ¤ì¤Æ¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤è¤¦À¸¤¤Æ¤¿¤Ê¤¡¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¢¡¼¥¹¥Þ¥é¥½¥ó¤ò½ª¤¨¤¿Ä¾¸å¤Î2011Ç¯3·î11Æü¤ËÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¼«Ê¬¤â¤½¤¦¤¤¤¦ÌÜ¤ËÁø¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ä¤é¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¡£Í¦µ¤¤Å¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢´ä¼ê¸©¤Î»³ÅÄÄ®¤Ë°ìÈÖºÇ½é¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡×
´²Ê¿¤µ¤ó¤ÏÅìËÌ³ÆÃÏ¤Î¤Û¤«¡¢·§ËÜÃÏ¿Ì¤Ç¤âÈïºÒÃÏ¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ç½ÅÐ¤Ø¤ÏÆ»Ï©¤È¤¤¤Ã¤¿Èï³²¾õ¶·¤Ê¤É¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¤ß¤Ê¤¬¤éË¬Ìä¤·¤¿¤¤¶¯¤¤»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤ÏÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¢Âç¸æ½ê¤Î°è¤Ë¤¤Æ¤¤¤ë´Ö´²Ê¿¤µ¤ó¡£¿·´î·à¤ÎÉñÂæ¤ò´Þ¤á´¶¼Õ¤È²¸ÊÖ¤·¤Î³èÆ°¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÁ´3²ó·ÇºÜ ´Ö´²Ê¿¤µ¤ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û