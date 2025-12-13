¡ÚÂç³ØÌîµå¡Û ÀÄ³ØÂç¤¬¥ê¡¼¥°Àï£¶Ï¢ÇÆ¤ò½Ë¤¦ Á°¿ÍÌ¤Åþ¤Î£Ö£·¤ØÅÏÉô³¤¡õÎëÌÚÂÙÀ®¤Î¥É¥é£±¸õÊä¤¬·è°Õ
¡¡ÅìÅÔÂç³ØÌîµå¤Ç»Ë¾å£³¹»ÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°Àï£¶Ï¢ÇÆ¤È¡¢ÌÀ¼£¿ÀµÜÌîµåÂç²ñ¤ÎÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿ÀÄ³ØÂç¤ÎÍ¥¾¡½Ë²ì²ñ¤¬£±£³Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢´Ø·¸¼Ô¡¢£Ï£Â¤éÌó£³£µ£°¿Í¤¬°Î¶È¤ò´î¤Ó¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡Íè½Õ¤Ï¡¢Á°¿ÍÌ¤Åþ¤Î£Ö£·¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¡£¿·¥Á¡¼¥à¤ÎÂç¹õÃì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢£²£°£²£¶Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ëÅÏÉô³¤Êá¼ê¡Ê£³Ç¯¡áÃÒÊÛÏÂ²Î»³¡Ë¤È¡¢ºÇÂ®£±£µ£´¥¥í±¦ÏÓ¡¦ÎëÌÚÂÙÀ®Åê¼ê¡Ê£³Ç¯¡áÅì³¤Âç¿ûÀ¸¡Ë¤À¡£
¡¡ÅÏÉô¤Ï¡¢¿·¥Á¡¼¥à¤Î¼ç¾¤Ë·èÄê¡£¡Ö¤¤¤¤¤â¤Î¤Ï°ú¤·Ñ¤°°ìÊý¤Ç¡¢ÊÑ²½¤ò¶²¤ì¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢ÂÇ·â¤Î³Î¼ÂÀ¤ÈÄ¹ÂÇÎÏ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ë¤Ï¡¢ÃæÆü¤Ë¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿ÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¡¦ÃæÀ¾À»µ±Åê¼ê¡Ê£´Ç¯¡áÃÒÊÛÏÂ²Î»³¡Ë¤Î¸å·Ñ¤È¤·¤Æ¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£¡ÖÄ´»Ò¤ÎÇÈ¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤¤¡£ÀèÈ¯¤Ç£±Ç¯´ÖÅê¤²È´¤¤¤Æ¾¡¤Ä¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÄ³ØÂç¤Ï¡¢°ìºòÇ¯¤Î¾ï¹¡Ê¹Åç¡Ë¡¢²¼Â¼¡Êºå¿À¡Ë¡¢ºòÇ¯¤ÎÀ¾Àî¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë¡¢º´¡¹ÌÚ¡Ê¹Åç¡Ë¡¢¤½¤·¤Æº£Ç¯¤ÎÃæÀ¾¡¢¾®ÅÄ¡Ê£Ä£å£Î£Á¡Ë¤È£³Ç¯Â³¤±¤Æ£²¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬£±°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÅÏÉô¤ÈÎëÌÚ¤Ë¤Ï¡Ö£´Ç¯Ï¢Â³¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Î°Î¶È¤Î´üÂÔ¤â¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£