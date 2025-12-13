40ºÐ¡¦¶ÜÆá¡¢ÆþÍá¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡¡¡È¾×·â¡ÉÂçÃÀÈ©¸«¤»¤Ë¡ÖÊ¢¶Ú¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤ª¿¬¤¬¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¶ÜÆá¡Ê40¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤ÇÆþÍá¤¹¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ÂçÃÀ¤ÊÈ©¸«¤»¥«¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¾×·â¡ÉÂçÃÀÈ©¸«¤»¡ªÆþÍá¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¶ÜÆá
¡¡¶ÜÆá¤Ï¡Ö²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¡Á¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ä¤Ä¡¢2025Ç¯12·î19ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØFRIDAY¡Ù2026Ç¯1·î2¡¦9¡¦16Æü¹çÊ»¹æ¤Ø¤Î·ÇºÜ¤ò¹ðÃÎ¡£Æ±Æü¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø¼Ì¼Â¼çµÁ-¥ê¥¢¥ê¥º¥à-¡Ùvol.1¡Á3¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢»ïÌÌ¤Ë¤Ï¥¢¥Ê¥¶¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£º£²ó¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ï3Éôºî¹½À®¤Ç¡¢¡ÖÉ½»æ¤«¤é¤¹¤´¤¤¤Î¡×¤È¼«¤é¥Ï¡¼¥É¤ÊÆâÍÆ¤òÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆþÍáÃæ¤Ë²³¤ò¤«¤Ö¤Ã¤ÆÍ·¤Ö¡È¹µ¤¨¤á¡É¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤ÇÅòÁ¥¤Ë¿»¤«¤ëÂçÃÀ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥ª¥Õ´¶¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖSNS¤ËºÜ¤»¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿±þ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼Ì¿¿½¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡Ø¼Ì¼Â¼çµÁ-¥ê¥¢¥ê¥º¥à-¡Ù¤Ï¡¢¶ÜÆá¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÍÙ¤ì¡ª¿ÀÉ÷¡×¤Î1st Anniversary ONE MAN LIVE¤ÈÆ±Ì¾¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢¼Ì¿¿½¸È¯Çä¤«¤é3Æü¸å¤È¤Ê¤ë12·î21Æü¤Ë³«ºÅÍ½Äê¡£¤µ¤é¤ËÁ°Æü¤Î12·î20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖUKº×¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÍÙ¤ì¡ª¿ÀÉ÷¡×¤È¶ÜÆá¤Ë¤è¤ë½é¥³¥é¥Ü¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö10¿Í¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏºÇ½é¤ÇºÇ¸å¡×¤ÈÆÃÊÌ´¶¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¶ÜÆá¤Ï¡ÖSDN48¥ò¥¿ÍÍ¡¢¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÁ´ÎÏ¥³¡¼¥ë²ÃÀª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖÆÃÅµ²ñ¤ËFRIDAY»ý¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤Í¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¡¢¼Ì¿¿½¸¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÏ¢Æ°¤â¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÊ¢¶Ú¤¹¤´¤¤¡×¡Ö2ËçÌÜ¤Î¤ª¿¬¤¬ÆÃ¤Ë¹¥¤¡×¡Ö¶ÜÆà¤µ¤ó¡¢Á´Á³¤ªÊÑ¤ï¤êÌµ¤¯¤Æ¤ªÈþ¤·²á¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÀ¨¤¤²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
