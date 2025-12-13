ÁÆÉÊ¡¢ÃíÌÜ¤Î¡ØTHE W¡Ù½é¿³ººÄ¾Á°¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê°ì¸À
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤ÎÁÆÉÊ¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£½÷À·Ý¿Í¤ÎÃæ¤«¤é°ìÈÖÌÌÇò¤¤¡È¾Ð¤¤¤Î½÷²¦¡É¤ò·èÄê¤¹¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï¡¡THE W 2025¡Ù¡Ê¸å7¡§00¡Ë¤Ç¡¢½é¿³ºº°÷¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê°ì¸À¤ÇÊüÁ÷Á°¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ú¸ÄÊÌ¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÁÆÉÊ¤Ï¤É¤¦É¾²Á¤¹¤ë¡©º£Ç¯¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¿¤Á
¡¡ÁÆÉÊ¤Ï¡ÖTHE W ÁÇ¿Í¤ÏÌÛ¤Ã¤Æ¸«¤È¤±¡×¤È¤À¤±µ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë1044ÁÈ¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢º°Ìî¤Ö¤ë¤Þ¡Ê2Ç¯Ï¢Â³5ÅÙÌÜ¡Ë¡¢¤â¤á¤ó¤È¡Ê½é¿Ê½Ð¡Ë¡¢ÅÅµ¤¥¸¥å¡¼¥¹¡Ê½é¿Ê½Ð¡Ë¡¢¥¨¥ë¥Õ¡Ê4Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¡Ë¡¢¥Ë¥Ã¥Á¥§¡Ê7Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¡Ë¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤¢¤ä¡Ê½é¿Ê½Ð¡Ë¡¢¥ä¥á¥Ô¡Ê½é¿Ê½Ð¡Ë¡¢¥Ñ¥ó¥ÄËüÇî¡Ê½é¿Ê½Ð¡Ë¡£5ÁÈ¤¬·è¾¡½é¿Ê½Ð¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê´é¤Ö¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈMC¤Ï¡¢¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¤Î¸åÆ£µ±´ð¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¹õÅÄ¤ß¤æ¥¢¥Ê¡£Âç²ñ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢»³Åº´²¡ÊÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¡¢¥³¥Ã¥È¥ó¤¬Ì³¤á¤ë¡£¿³ºº°÷¤Ï¡¢ÀîÅçÌÀ¡ÊóÊÎÛ¡¡5²óÌÜ¡Ë¡¢ÁÆÉÊ¡ÊÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡¡½é¡Ë¡¢ÅÄÃæÂî»Ö¡Ê¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¡¡7²óÌÜ¡Ë¡¢Å¯É×¡Ê¾Ð¤¤ÈÓ¡¡7²óÌÜ¡Ë¡¢Í§¶á¡Ê4²óÌÜ¡Ë¡¢¿¹ÅÄÅ¯Ìð¡Ê¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡¡2²óÌÜ¡Ë¡¢¥ê¥ó¥´¡Ê¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡¡4²óÌÜ¡Ë¤È¤¤¤¦´é¤Ö¤ì¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇÁ°Àþ¤Ç¸«¼é¤ëÂç²ñ¥ª¥Ö¥¶¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Î¡¢¹¾Â¼Èþºé¡¢¼ê±ÛÍ´Ìé¡¢Ê¡Éô¿¿»Ò¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡¡·è¾¡¤Î¿³ººÊýË¡¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È8ÁÈ¤¬A¡¦B¤Î2¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë4ÁÈ¤º¤ÄÊ¬¤«¤ì¡¢³Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯1¥Í¥¿½ª¤¨¤ë¤´¤È¤Ë¿³ºº°÷¤Î¿³ºº¤Ç»ÃÄê1°Ì¤ò·èÄê¤¹¤ë¾¡¤Á»Ä¤ê¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥ÈÊý¼°¡£¿·¤¿¤Ê¥ë¡¼¥ë¤È¤·¤ÆA¡¦B¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇÇÔ¤ì¤¿6ÁÈ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¥Í¥¿¤ò¸«¤¿¤¤1ÁÈ¤ò»ëÄ°¼ÔÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª½Ð¡£ºÇ½ª·è¾¡¤Ï¡¢A¡¦B¥Ö¥í¥Ã¥¯¾¡¼Ô¤È¹ñÌ±¤¬Áª¤ó¤À1ÁÈ¤Î·×3ÁÈ¤ÇÁè¤¤¡¢¾¡Íø¤·¤¿¼Ô¤¬¡È9ÂåÌÜ¡¦¾Ð¤¤¤Î½÷²¦¡É¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡2017Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Æ±Âç²ñ¤Ï¡ÖWOMAN¡Ê½÷À¡Ë¡×¤È¡ÖWARAI¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤ÎÆ¬Ê¸»ú¡ÈW¡É¤ò¼è¤Ã¤ÆÌ¿Ì¾¡£½÷À¤È¤¤¤¦»²²Ã¾ò·ï¤òËþ¤¿¤»¤Ð¡¢¥×¥í¥¢¥Þ¡¢·ÝÎò¡¢¿Í¿ô¡¢Ç¯Îð¤òÌä¤ï¤º¡¢¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤¡È½÷·Ý¿Í¤Îº×Åµ¡É¡£Ì¡ºÍ¡¢¥³¥ó¥È¡¢°ì¿Í¼Çµï¡¢¥â¥Î¥Þ¥Í¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï²¿¤Ç¤â¥¢¥ê¤Î°Û¼ï³ÊÆ®µ»Àï¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Ç9²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëËÜÂç²ñ¤Ï¡¢¥×¥í¡¦¥¢¥Þ¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎÍÌµ¡¢·ÝÎò¡¦¿Í¿ô¡¦Ç¯Îð¡¢¾Ð¤¤¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ê¤É°ìÀÚÌä¤ï¤º¡¢½÷À·Ý¿Í¤ÎÃæ¤«¤é°ìÈÖÌÌÇò¤¤¡È¾Ð¤¤¤Î½÷²¦¡É¤ò·èÄê¤¹¤ë¤â¤Î¡£Í¥¾¡¼Ô¤Ë¾Þ¶â1000Ëü±ß¤Ë²Ã¤¨¡¢Éû¾Þ¤È¤·¤ÆÂ¿¿ô¤ÎÆü¥Æ¥ì·Ï¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡¢¤µ¤é¤Ë¼«¿È¤Î´§ÈÖÁÈ¤Î½Ð±é¤òÌóÂ«¡£ÎòÂå½÷²¦¤Ï¤³¤ÎÂç²ñ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃÏ¾åÇÈ¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¡¢³¤³°¤Ë¤Þ¤Ç¤½¤Î³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ØTHE W¡ÙÎòÂåÍ¥¾¡¼Ô¡Ê¥«¥Ã¥³Æâ¤Ï»²²ÃÁÈ¿ô¡Ë
Âè1²ó¡Ê2017Ç¯¡Ë¡¡¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¡Ê636ÁÈ¡Ë
Âè2²ó¡Ê2018Ç¯¡Ë¡¡°¤º´¥öÃ«»ÐËå¡Ê606ÁÈ¡Ë
Âè3²ó¡Ê2019Ç¯¡Ë¡¡3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡Ê627ÁÈ¡Ë
Âè4²ó¡Ê2020Ç¯¡Ë¡¡µÈ½»¡Ê646ÁÈ¡Ë
Âè5²ó¡Ê2021Ç¯¡Ë¡¡¥ª¥À¥¦¥¨¥À¡Ê700ÁÈ¡Ë
Âè6²ó¡Ê2022Ç¯¡Ë¡¡Å·ºÍ¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡Ê735ÁÈ¡Ë
Âè7²ó¡Ê2023Ç¯¡Ë¡¡¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡Ê863ÁÈ¡Ë
Âè8²ó¡Ê2024Ç¯¡Ë¡¡¤Ë¤Ü¤·¤¤¤ï¤·¡Ê903ÁÈ¡Ë
