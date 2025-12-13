¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÛÁáÂç¥¨¡¼¥¹¡¦»³¸ýÃÒµ¬¡¡ÀÄ³ØÂç¡¦¹õÅÄÄ«Æü¤È¤Î¾¡Éé¤Ë°ÕÍß¡¡£±£µÇ¯¤Ö¤êÍ¥¾¡¤Ø
¡¡Âè£±£°£²²óÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÊÍèÇ¯£±·î£²¡¢£³Æü¡Ë¤Ç£µ£°Ç¯Ï¢Â³£¹£µ²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëÅÁÅý¹»¤ÎÁáÂç¤¬£±£³Æü¡¢ºë¶Ì¡¦½êÂô»Ô¤Î½êÂô¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¹çÆ±¼èºà²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£½Ð±À±ØÅÁ£²¶è¤Ç£¹¿Í¤´¤Ü¤¦È´¤¤Ç¼ó°Ì¤Ë²¡¤·¾å¤²¤¿¥¨¡¼¥¹»³¸ýÃÒµ¬¡Ê£´Ç¯¡Ë¡¢Á°²ó¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ£µ¶è£²°Ì¤Ç¡Ö»³¤ÎÌ¾ÃµÄå¡×¤Î°¦¾Î¤ò»ý¤Ä¹©Æ£¿µºî¡Ê£³Ç¯¡Ë¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÎëÌÚÎ°°ý¡Ê¤ë¤¤¡Ë¤Î¡Ö£³ËÜÃì¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢£±£¶¿Í¤ÎÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡²ÖÅÄ¾¡É§´ÆÆÄ¡Ê£µ£´¡Ë¤Ï¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë£±Ç¯´Ö¡¢¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Áí¹çÍ¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï±ýÏ©¤Ç¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£±ýÏ©¤Ç¤É¤³¤ì¤À¤±Ãù¶â¤òºî¤ì¤ë¤«¡¢¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤Î¥ì¡¼¥¹¥×¥é¥ó¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¥¨¡¼¥¹¤Ç¼ç¾¤Î»³¸ýÃÒµ¬¤À¡£
¡¡È¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤Ï£³Ç¯Ï¢Â³¤Ç£²¶è½Ð¿Ø¤¬Ç»¸ü¡££²Ç¯»þ¤Ï£±»þ´Ö£¶Ê¬£³£±ÉÃ¤Ç¶è´Ö£´°Ì¤È¹¥Áö¤·¡¢£±£²°Ì¤«¤é£´°Ì¤ËÉâ¾å¡££¸¿Í¤ò¤´¤Ü¤¦È´¤¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢£³Ç¯»þ¤Ï£±»þ´Ö£·Ê¬£±ÉÃ¤Ç¶è´Ö£±£²°Ì¤È¶ìÀï¤·¡¢µÕ¤Ë£´°Ì¤«¤é£±£²°Ì¤Ë¸åÂà¡££¸¿Í¤ËÈ´¤«¤ì¤¿¡£²ÖÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁ°²ó¤Ï¼ºÇÔ¥ì¡¼¥¹¤Ç¤·¤¿¡£Á°È¾¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¡Ê¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁö¤ê¡Ë¸åÈ¾¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£¡Ø¼¡¤ÏÁ°È¾¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤â¸åÈ¾¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÂÑ¤¨¤¿¤¤¤Í¡Ù¤ÈÃÒµ¬¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£»³¸ýÃÒµ¬¼«¿È¡ÖÁ°²ó¤Ï¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ú¡¼¥¹¤È¸À¤ï¤ì¤Æ²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡£º£²ó¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤âºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬ÀÄ³ØÂç¤Î¹õÅÄÄ«Æü¡Ê£´Ç¯¡Ë¡£¡ÖÁ°²ó¡¢¹õÅÄ·¯¤ËÈ´¤«¤ì¤¿»þ¡¢Á´¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Á°²ó¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤â¡¢º£µ¨¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ£·¶è¡Ê¹õÅÄÄ«Æü¤Ï¶è´Ö¿·¤Î¶è´Ö¾Þ¡¢»³¸ýÃÒµ¬¤Ï¶è´Ö£´°Ì¡Ë¤Ç¤â¼¡¸µ¤¬°ã¤¦¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È»³¸ýÃÒµ¬¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÎÏ¤òÎ¨Ä¾¤ËÇ§¤á¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Öº£²ó¡¢¹õÅÄ·¯¤Ï£±»þ´Ö£´Ê¬Âæ¤Ë¶á¤Å¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶è´ÖµÏ¿¡Ê£±»þ´Ö£µÊ¬£³£±ÉÃ¡¢Åìµþ¹ñºÝÂç¥¨¥Æ¥£¡¼¥ê¡Ë¤Î¹¹¿·¤âÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÁáÂç¤Î¥¨¡¼¥¹·ó¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤ÆÌÛ¤Ã¤Æ°ú¤²¼¤¬¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖÁ°²ó¤ÏÁ´¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÊÂÁö¤·¤¿¤¤¡£¾ï¤Ë¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁö¤ë¹õÅÄ·¯¤ò¾Ç¤é¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÁö¤ê¤¬¤·¤¿¤¤¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¡¢¾Ç¤é¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£¡Ê£±¶è¤ÎÁª¼ê¤«¤é¡Ë¥¿¥¹¥¤ò¤â¤é¤¦°ÌÃÖ¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¥ì¡¼¥¹¥×¥é¥ó¤Î°ìÃ¼¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£±£±Ç¯¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁÍ¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿ÁáÂç¤ÎÂçÀèÇÚ¤ÎÂçÇ÷·æ¡Ê£³£´¡Ë¡á¥ê¡¼¥Ë¥ó¡á¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÎå¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££·Æü¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç£²»þ´Ö£´Ê¬£µ£µÉÃ¤ÇÁöÇË¤·¡¢£³ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜµÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²Ú¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Ç¤¹¡×¤È»³¸ýÃÒµ¬¤Ï´¶Ã²¤¹¤ë¡£
¡¡ÂçÇ÷¤¬£²£°£±£µÇ¯¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿£µ£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë£±£³Ê¬£¸ÉÃ£´£°¤ÎÆüËÜµÏ¿¤Ï£±£°Ç¯¤¿¤Ã¤¿º£¤Ç¤âÇË¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Â´¶È¸å¡¢£Ó£Ç¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¶¥µ»¤òÂ³¤±¤ë»³¸ýÃÒµ¬¤Ï¡ÖÂçÇ÷¤µ¤ó¤Î£µ£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÆüËÜµÏ¿¤Ï¹¹¿·¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤½¤³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»þÂå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×¤È°ÕÍßÅª¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÈ¢º¬¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡×¡£ÁáÂç¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÎÍýÇ°¤òÂÎ¸½¤¹¤ë»ÈÌ¿¤¬¤¢¤ë¡£