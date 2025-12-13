¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¹â¶¶ô¥¤ÎÅí¿§ÌÖ¾õ¥Ó¥¥Ë»Ñ¸ø³«¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö¥Éµé¤Î»É·ã¡×¡Ö¤â¤¦¤¹¤´¤¤¡×
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¹â¶¶ô¥¡Ê35¡Ë¤¬¡¢12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢È¯ÇäÃæ¤Î¼Ì¿¿½¸¡Öorganic beauty¡×¤Î¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ÌÖ¾õ¤Î¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯¥Ô¥ó¥¯¿§¤ÎË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤É¤±¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾ÏÓ¤Ç¶»¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ä²£¤«¤é¶»¤¬¤Û¤Ü´Ý¸«¤¨¤Î²á·ã¤Ê¼Ì¿¿¤Ê¤É¤¬°õ¾ÝÅª¡£¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ç·ò¹¯Åª¤ÊÂÎ·¿¤Îº£¤Î»ä¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤â¹ðÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¤¦¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥Éµé¤Î»É·ã¡×¡ÖÄ¶¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¤¹¡×¡Ö¿åÃå¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¹¤Æ¤¤ÊÇö¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ó¥¥Ë¤ËÂç¤¤Ê¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£