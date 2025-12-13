¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¤¬»×¤ï¤º¶ì¾Ð¡¡Íèµ¨¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Ï¡ÖÃ¯¤À¤í¤¦¤Ê¡Äº¤¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÀµÄ¾¡×
¡¡µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤¬£±£³Æü¡¢¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼£¶£°¼þÇ¯¡¡Ì¾µå²ñ¥é¥¸¥ª¡×¤Ë½Ð±é¡£º£µ¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Íèµ¨¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Îµð¿Í¤Ï£·£°¾¡£¶£¹ÇÔ£´Ê¬¤Î£³°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¼çË¤¡¦²¬ËÜ¤Î¸Î¾ãÎ¥Ã¦¡¢¥¨¡¼¥¹¡¦¸Í¶¿¤ÎÉÔÄ´¤Ç¼çÎÏ¤È¤ß¤Æ¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤º¡Öà¤Ê¤«¤Ê¤«»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Êá¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬£±ÈÖÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¶ËÃ¼¤ËÉÔÄ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Áª¼ê¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿»Ø´ø´±¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¼ã¤¤Áª¼ê¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¶¤òµß¤¦¥ä¥ó¥°£Ç¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¼ã¼ê¤Ç¤ÏÃæ»³ÎéÅÔÆâÌî¼ê¤Î³èÌö¤òµó¤²¡ÖÆó·³¤Ç£±Ç¯ÌÜ¤«¤é¸«¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤µ¤«à¤³¤ó¤Ê¤ËÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Àá¤È´¶³´¿¼¤¯¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ®Ä¹¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¼ý³Ï¤Ï¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¥Ú¥Ê¥ó¥ÈÃ¥²ó¤ØÍè¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Ï¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢»×¤ï¤º¸ÀÍÕ¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¡¼¥Þ¥ó¤«¡Ä¥¡¼¥Þ¥ó¡¢¤¤¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¡ÖÃ¯¤À¤í¤¦¤Ê¡Ä¤¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤º¤¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡Ä¤³¤Ã¤Á¤Ï¡¢ÀµÄ¾¡×¤È¶ì¾Ð¸ò¤¸¤ê¤ËÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤ß¤ó¤Ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÃ¯¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦³Ú¤·¤ß¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ó¥×¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¸«¤Æ¡¢¤½¤Î³Ú¤·¤ß¤òº£¤Î¤È¤³¤í¤ò¥¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤é¤æ¤ë²ÄÇ½À¤Ë´õË¾¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ú¥Ê¥ó¥ÈÃ¥²ó¤ØºÇ¤â½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡ÖËÍ¤Î²æËý¤È¿ÉÊú¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤³¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£