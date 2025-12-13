にほんばしえいたろうの新年限定「福だるま」が登場♡華やかなお正月スイーツ

老舗和菓子ブランド・榮太樓總本鋪から、新年にぴったりの可愛らしい年賀限定商品「福だるま」が2025年12月10日より登場します。赤と金の華やかなパッケージには繁栄を意味する市松模様が施され、おめでたい年初めにふさわしい仕上がりに。人気の榮太樓飴を詰め合わせた、味も見た目も楽しめるアイテムで、新年のギフトや自分へのご褒美にもおすすめです♡

華やかな新年限定「福だるま」

榮太樓總本鋪が手がける「福だるま」は、人気の榮太樓飴を詰め合わせた年賀限定商品。

赤と金を基調にした華やかなパッケージには、市松模様があしらわれており、新しい年の幕開けを祝うのにぴったりです。

また、おみくじ付きで新年の運試しも楽しめる遊び心のあるアイテム。ギフトとして贈っても、開ける瞬間のワクワク感が広がります。

多彩な味が楽しめるアソート飴

福だるまには、梅ぼ志飴・黒飴・抹茶飴・紅茶飴・のど飴・バニラミルク飴が入っており、さまざまな味わいを少しずつ楽しめるのが魅力です。

昔ながらの優しい甘さから、すっきり系、まろやかな風味まで幅広いラインナップで、お正月のティータイムにもぴったり。家族や仲間とシェアして味比べするのも楽しいひとときになります♪

フルーツピークスのクリスマス限定ピースタルト♡全8種を当日購入で華やぐ時間

商品詳細と販売情報

福だるま



価格：540円（税込）

発売日：2025年12月10日（水）～なくなり次第終了

取扱店舗：アトレ恵比寿本店／日本橋本店／公式オンラインショップ／全国の百貨店・量販店の対象店舗

新年の小さな幸せを届ける贈り物に♡

新年の始まりに、ちょっとした幸せを添えてくれる「福だるま」。見た目の可愛らしさだけでなく、多彩な味わいの榮太樓飴を楽しめる点も人気の理由です。

おみくじ付きで、家族や友人とワイワイ楽しみながら開けられるのも◎。

にほんばしえいたろうならではの上質さと遊び心が詰まった年賀限定商品で、温かい気持ちを贈ってみてはいかがでしょうか♪