¡ÚÂîµå¡ÛÄ¥ËÜÃÒÏÂ¤¬Å·Å¨F.¥ë¥Ö¥é¥óÇË¤ê4¶¯¡¡½à·è¾¡¤ÏÀ¤³¦2°Ì¤ÎÃæ¹ñ¡¦ÎÓ»íÅï¤È·ãÆÍ¡¡²áµî5¾¡1ÇÔ¤â5»î¹ç¤Ç¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤ÎÀï¤¤
¡þÂîµåWTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¹á¹Á2025¡Ê10¡Á14Æü¡¢¹á¹Á¡Ë
Âîµå¤ÎWTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¤Ï13Æü¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î½à¡¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ä¥ËÜÃÒÏÂÁª¼ê(À¤³¦¥é¥ó¥¯5°Ì)¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎF.¥ë¥Ö¥é¥óÁª¼ê(Æ±6°Ì)¤Ë4-3(12-14¡¢11-8¡¢12-10¡¢11-3¡¢8-11¡¢7-11¡¢11-9)¤Ç¾¡Íø¡£4¶¯Æþ¤ê¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Àè¤Ë¥²¡¼¥à¥«¥¦¥ó¥È3-1¤È²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢²áµî¹ñºÝÂç²ñ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç0¾¡4ÇÔ¤ÎÅ·Å¨¤¬È¿·â¡£2¥²¡¼¥àÏ¢¼è¤µ¤ì¡¢3-3¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ½ªÂè7¥²¡¼¥à¤â°ì¿Ê°ìÂà¤ÎÅ¸³«¤ÎÃæ¡¢»àÆ®¤òÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ãÆ®¤ò½ª¤¨¤¿Ä¥ËÜÁª¼ê¡£¡ÖºÇ½ª¥²¡¼¥à¶ì¤·¤ó¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÀ®Ä¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
14Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½à·è¾¡¤Ï¡¢¸þË²Áª¼ê(Æ±11°Ì)¤È¤ÎÃæ¹ñ¿ÍÂÐ·è¤ò4-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿ÎÓ»íÅïÁª¼ê(Æ±2°Ì)¤Ç¤¹¡£Ä¥ËÜÁª¼ê¤Ï²áµî5¾¡1ÇÔ¤È¹¥ÁêÀ¡£¤½¤ì¤Ç¤â6»î¹çÃæ¡¢5»î¹ç¤Ç¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤ÈÂçÀÜÀï¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ïº®¹çÃÄÂÎ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î·è¾¡¤Ç¤âÂÐÀï¤·¡¢3¥²¡¼¥à¥Þ¥Ã¥Á¤Î»î¹ç¤Ç¥²¡¼¥à¥«¥¦¥ó¥È1¡Ý2¤Î·ë²Ì¡£º£²ó¤â·ã¤·¤¤Àï¤¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿È¿ÂÐ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¤Î²¦Á¿¶ÖÁª¼ê(Æ±1°Ì)¤È¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¥â¡¼¥ì¥´¡¼¥ÉÁª¼ê(Æ±4°Ì)¤¬4¶¯Æþ¤ê¡£²¦Á¿¶ÖÁª¼ê¤Ï½éÀï¤Î¾¾Åçµ±¶õÁª¼ê(Æ±8°Ì)¤Î»î¹ç¤ÇÂçµÕÅ¾·à¤ò¤ß¤»¡¢4Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¥ËÜÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ²áµî3ÅÙ½àÍ¥¾¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£Âç²ñ¡£Èá´ê¤ÎÄºÅÀ¤Ø¡¢¤Þ¤º¤Ï¶¯Å¨Ãæ¹ñ¤ÎÀ¤³¦2°Ì¤ÈÁê¤Þ¤ß¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¦Ä¥ËÜÃÒÏÂÁª¼ê º£Âç²ñ¤Î¾¡¤Á¾å¤¬¤ê
¢¡1²óÀï ¡û 4-2 ¥´¥¸(¥Õ¥é¥ó¥¹)
5-11/11-5/11-9/5-11/11-8/11-7
¢¡½à¡¹·è¾¡ ¡û 4-3 F.¥ë¥Ö¥é¥ó(¥Õ¥é¥ó¥¹)
12-14¡¢11-8¡¢12-10¡¢11-3¡¢8-11¡¢7-11¡¢11-9