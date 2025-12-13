¤¤·¤¿¤«¤Î¹âÌî¡¢¥¢¥¸¤ò¿©¤Ù¤¿¤À¤±¤Ç¡È¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤»Ñ¡É¤Ë¡Ä¤ß¤Ê¤ß¤«¤ïÇú¾Ð¡Ö¥Ï¥²¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¤À¡ª¡×
¡¡ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¶ØÍß¶æ³ÚÉô¡Á¤â¤¦¡¢²æËý¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Á¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¸¤ò¿©¤Ù¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤¤·¤¿¤«¤Î¹âÌî¤¬¡È¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤»Ñ¡É¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤»Ñ¤Ë¤µ¤ì¤ëÍÍ»Ò¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÍßË¾¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤¿·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¡ÈÍß¡É¤ò¶Ø¤¸¤é¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤·¡¢¾Þ¶â¤ò¤«¤±¤¿À¸¤»Ä¤ê¥Ð¥È¥ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤À¡£MC¤Ï¾®äØÀéË¡¢¤»¤¤¤ä¡ÊÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£½¸¤á¤é¤ì¤¿·Ý¿Í¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡¢¤È¤â¤·¤²¡Ê¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¡Ë¡¢¤ß¤Á¤ª¡Ê¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ë¡¢¥ä¥¸¥Þ¥ê¡¼¡£¡Ê¥¹¥«¥Á¥ã¥ó¡Ë¡¢¹âÌîÀµÀ®¡Ê¤¤·¤¿¤«¤Î¡Ë¡¢ÎëÌÚ¤â¤°¤é¡Ê¶õµ¤³¬ÃÊ¡Ë¡¢¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¡¢¥Ë¥·¥À¡Ê¥é¥é¥ó¥É¡Ë¤Î8¿Í¤À¡£
¡¡Âè°ì¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¡Ö¿©Íß¤Î»þ´Ö¡×¤Ç¤Ï¡¢Æ¬¾å¤«¤é¡¢¼÷»Ê²³¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¹ß¤ê¤Æ¤¤¿¡£Å·¤ÎÀ¼¤Ï¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Î¿©»ö¤òÃçÎÉ¤¯Ê¬¤±¹ç¤Ã¤Æ¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤¬¡¢¼÷»Ê¤ÏÁ´Éô¤Ç9´Ó¤Ç¤¢¤ê¡¢8¿Í¤ÇÊ¬¤±¹ç¤¦¤È1¸ÄÍ¾¤ê¤È¤Ê¤ë¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã¯¤¬ºÇ½é¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹¤Ù¤¤«¡¢²¿¤òÁª¤ó¤À¤é°ÂÁ´¤«¤È¤¤¤¦¶î¤±°ú¤¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¹âÌî¤Ï¡Ö¥É¥é¥Õ¥È¤¹¤ë¡©¡×¤ÈÄó°Æ¡£¼÷»Ê¤ò½ä¤ê¡¢»²²Ã¼Ô´Ö¤Ç¶î¤±°ú¤¤äÁè¤¤¤¬µ¯¤³¤ëÃæ¡¢¤Þ¤º¤Ï½ÅÊ£¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼÷»Ê¤ò»î¿©¤·¡¢¥Ë¥·¥À¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤ËÈþÌ£¤¤¡£¤ï¤µ¤Ó¤âÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°ÂÅÈ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£²¿»ö¤â¤Ê¤¯1½äÌÜ¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¼¡¤Ë»Ä¤ê¤Î¼÷»Ê¤ò½ä¤Ã¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÅª¤Ë»Ä¤Ã¤¿1´Ó¤Ï¥¢¥¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¤È¤â¤·¤²¤¬¡Ö¹âÌî¤¬¿©¤Ù¤¿¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤»Ï¤á¤ë¡£¹âÌî¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¤¤¹¤«¡©¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢¥¢¥¸¤ò¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿¡£¡ÖÉáÄÌ¤ËÈþÌ£¤·¤¤¡×¤È°ÂÅÈ¤¹¤ë¤â¡¢¼ó¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤¿ÁõÃÖ¤«¤éÅÅÎ®¤¬Î®¤ì¡Ö¤¢¤¡¤Ã¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¡¢¾²¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ó¤À¡£Å·¤ÎÀ¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£Âè1¥²¡¼¥à½ªÎ»¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¹âÌî¤Ï¡¢¥ï¥µ¥Ó½Æ¤ÇÁ´¿ÈÎÐ¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÖÈ©¤¬ÄË¤¨¡ª¡×¤È¶«¤ÓÂ³¤±¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥²¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¤À¡×¤ÈÇú¾Ð¡£¤½¤Î¸å¡¢´½²³¤Ë¼ýÍÆ¤µ¤ì¡¢¹âÌî¤ÎÃ¦Íî¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤³¤Î¸÷·Ê¤Ë¤»¤¤¤ä¤Ï¡Ö¥¢¥¸¿©¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤ê¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤¡¢¾®äØ¤Ï¡Ö¥¢¥¸¿©¤Ã¤¿¤ª¤Ã¤µ¤ó¤¬´½²³Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ½ª¤ï¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡ÊABEMA¡Ø¶ØÍß¶æ³ÚÉô¡Á¤â¤¦¡¢²æËý¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Á¡Ù¤è¤ê¡Ë